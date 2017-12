Nem tudni, mennyiért küldenek külföldre Erzsébet-utalványokat

MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A HÍR TV ÉS A PR-TELECOM KÁBELSZOLGÁLTATÓ A HÍR TV MÛSORÁNAK LEGKEVESEBB TOVÁBBI KÉT ÉVIG TÖRTÉNÕ TERJESZTÉSÉRÕL, ENNEK ÉRTELMÉBEN A HÍR TV A PR-TELECOM KÍNÁLATÁBAN MARAD. UNIÓS PÉNZEK NÉLKÜL IS TALPON MARADUNK MONDJA A MINISZTERELNÖK, AKI NEM TART ATTÓL, HOGY BRÜSSZEL FORRÁSOKAT VONNA EL MAGYARORSZÁGTÓL A BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁJA MIATT. ORBÁN VIKTOR: A MAGYAR GAZDASÁGOT LEHET MÛKÖDTETNI UNIÓS FORRÁSOK NÉLKÜL IS, MAGYARORSZÁGNAK NEM KELL MEGIJEDNI, MAGYARORSZÁG A SAJÁT LÁBÁN ÁLL. 2-3 EZER MILLIÁRD FORINT TÛNT EL A KÖZBESZERZÉSEKBÕL AZ ELMÚLT 8 ÉVBEN - DERÜL KI A CORVINUS EGYETEM ELEMZÉSÉBÕL, AMIHEZ TÖBB MINT 150 EZER SZERZÕDÉST FÉSÜLTEK ÁT. ÁSZ: VONA GÁBOR HOZZA NYILVÁNOSSÁGRA A PÁRTJA GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ IRATOKAT ÉS BIZONYÍTSA, HOGY NEM FOGADOTT EL TILTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁST. SZÁMLÁKKAL IGAZOLJA A JOBBIK, HOGY AZ ÁSZ KILÁTÁSBA HELYEZETT BÍRSÁGA NEM ÁLLJA MEG A HELYÉT, ÉSZREVÉTELEIKET HATÁRIDÕRE LEADTÁK A REVIZOROKNAK. A 25 OLDALAS DOKUMENTUMHOZ A JOBBIK CSATOLTA A FIDESZ 2010-ES KAMPÁNYKÖLTÉSEIVEL KAPCSOLATOS SZERZÕDÉSEIT IS. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDUL A JOBBIK, HA AZ ÁSZ VÉGÜL KISZABJA A PÁRTRA A 660 MILLIÓS BÜNTETÉST KÖZÖLTE A PÁRT FRAKCIÓVEZETÕJE. SOPRONI TAMÁS, A MOMENTUM ALELNÖKE: MI ARRA KÉRJÜK AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET, AZZAL HOZZA HELYRE A RENOMÉJÁT, HOGY KIVIZSGÁLJA A FIDESZ ÜGYEIT IS. LEHET SZELÍD, HALK SZAVÚ KORMÁNYA AZ ORSZÁGNAK - MONDTA KARÁCSONY GERGELY, A PÁRBESZÉD, AZ MSZP ÉS A LIBERÁLISOK KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. LÉTREJÖTT AZ ELLENZÉKI MEGÁLLAPODÁS GERINCE JELENTETTE KI GYURCSÁNY FERENC. OKSZ: DECEMBER 24-ÉN AZ ÜZLETEK LEGKÉSÕBB 14 ÓRÁIG TARTHATNAK NYITVA, DE A KERESKEDÕK DÖNTHETNEK ARRÓL IS, HOGY KORÁBBAN ZÁRNAK, VAGY KI SEM NYITNAK. A KÓRHÁZAK ÉS A MENTÕK FOLYAMATOSAN, A PATIKÁK ÜGYELETI RENDBEN MÛKÖDNEK KARÁCSONYKOR. AMERIKAI FELLEBBVITELI BÍRÓSÁG: TRUMP ELNÖK TÚLLÉPTE HATÁSKÖRÉT A BEUTAZÁS KORLÁTOZÁSÁBAN, A TILALOM NEM VONATKOZHAT AZOKRA, AKIKNEK ERÕS KÖTÕDÉSÜK VAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKHOZ. DONALD TRUMP ALÁÍRTA A TÖRVÉNYHOZÁS ÁLTAL A HÉTEN ELFOGADOTT ADÓTÖRVÉNYT. A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK KÉSZ TALÁLKOZNI MARIANO RAJOY SPANYOL KORMÁNYFÕVEL SPANYOLORSZÁGON KÍVÜL, AZ EURÓPAI UNIÓ BÁRMELYIK TAGÁLLAMÁBAN. CARLES PUIGDEMONT: AZ ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁS LEZAJLOTT, ÍGY ELJÖTT AZ IDÕ A PÁRBESZÉDRE, AZ OKOZOTT KÁROK MÉRSÉKLÉSÉRE. MARIANO RAJOY: TÖRVÉNYEN BELÜLI EGYÜTTMÛKÖDÉST KÍNÁLUNK AZ ALAKULÓ KATALÁN KORMÁNYNAK. NÉMET KORMÁNYALAKÍTÁS: A CDU ÉVI 65 EZERBEN HATÁROZNÁ MEG AZ ÚJ BEVÁNDORLÓK SZÁMÁT, AZ SPD A MACRON ÁLTAL JAVASOLT UNIÓS REFORMOKRA FÓKUSZÁL A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKON AZ USA FEJLETT, „VÉDELMI JELLEG۔ FEGYVEREKKEL LÁTJA EL UKRAJNÁT - KÖZÖLTE AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM, PUTYIN SZERINT EZ CSAK SÚLYOSBÍTJA A KELET-UKRAJNAI KONFLIKTUST. HOLLANDIA KÉSZ BEFOGADNI SZAAKASVILIT, HA ÚGY DÖNT, HOGY ELHAGYJA UKRAJNÁT; SAJTÓÉRTESÜLÉSEK SZERINT A VOLT GEORGIAI ELNÖK KÉRTE, ÉS MÁR MEG IS KAPTA A BELÉPÕ VÍZUMOT A NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBA. ÜZBEGISZTÁN AZ ÁLLAMFÕ SZERINT ÉVEKEN ÁT VALÓTLAN ADATOKAT KÖZÖLT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRÕL ÉS A FOGLALKOZTATOTTSÁGRÓL, SAVKAT MIRZIJOJEV AZT ÍGÉRI, FOLYTATJA A REFORMOKAT. EMMANUEL MACRON NEM AKARJA EGYOLDALÚAN ELISMERNI PALESZTINÁT, MERT SZERINTE AZ AMERIKAIAKAT ELSZIGETELTE, HOGY ELISMERIK JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. ÉLETÉT VESZTETTE KÉT PALESZTIN A PÉNTEKI MUZULMÁN IMA UTÁN KITÖRT ZAVARGÁSOKBAN, A GÁZAI HATÁRNÁL. OROSZORSZÁG BEFEJEZTE CSAPATAINAK RÉSZLEGES KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL - JELENTETTE BE AZ OROSZ VÉDELMI MINISZTER. VALLOMÁSA SZERINT A MUSZLIMOKKAL SZEMBENI ROSSZ BÁNÁSMÓD ELLEN TILTAKOZOTT TETTÉVEL A MELBOURNE-I GÁZOLÓ. AGRESSZÍVNAK MINÕSÍTETTE AZ AMERIKAI NEMZETBIZTONSÁGI STRATÉGIÁT VLAGYIMIR PUTYIN. PHENJAN: AZ ÚJ AMERIKAI NEMZETBIZTONSÁGI STRATÉGIA AZ EGÉSZ VILÁG TELJES ALÁRENDELÉSÉRE TÖREKSZIK. ÚJ SZANKCIÓKAT SZAVAZOTT MEG AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA ÉSZAK-KOREA ELLEN; AZ OLAJEXPORTOT 90 SZÁZALÉKKAL VÁGTÁK VISSZA ÉS ELVÁRJÁK, HOGY AZ ÉRINTETT ORSZÁGOK EGY ÉVEN BELÜL KÜLDJÉK HAZA AZ ÉSZAK-KOREAI VENDÉGMUNKÁSOKAT. CSAKNEM 100 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A TEMBIN NEVÛ TRÓPUSI VIHARNAK A FÜLÖP-SZIGETEKEN, MINDANAÓN, 15 EZER EMBERNEK KI KELLETT KÖLTÖZNIE OTTHONÁBÓL. SZERB DROGFUTÁR BUKOTT LE 355 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ KÁBÍTÓSZERREL RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK ELÕTERJESZTÉST TETTEK A 39 ÉVES FÉRFI ELÕZETESBE HELYEZÉSÉRE. EGY EMBERT AZ ÚTTESTEN ÜTÖTT EL EGY AUTÓ ABONYBAN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. VÁRAKOZÁS KÖZBEN MEGHALT EGY IDÕS NÕ A HONVÉD KÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYÁN, AZ ÜGYBEN FELJELENTETTÉK ZACHER GÁBORT IS. ELRENDELTE A BÍRÓSÁG A CSENGELEI LÖVÖLDÖZÉS GYANÚSÍTOTTJÁNAK ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT, AZ 52 ÉVES NÉMET ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ FÉRFIT TEGNAP ADTÁK KI A MAGYAR HATÓSÁGOKNAK. SZEREPI MÉRGEZÉS: MÉG 160 ÜVEG MÉRGEZETT ITALT KERESNEK, KÖZBEN A METIL-ALKOHOLBÓL ÉS ADALÉKANYAGOKBÓL SZESZES ITALT ELÕÁLLÍTÓ FÉRFIT ELÕZETESBE HELYEZTÉK. A RENDÕRSÉG AZT KÉRI, SENKI NE FOGYASSZON A TISZTÁZATLAN EREDETÛ, "DUTY FREE SHOP" FELIRATÚ PALACKOK TARTALMÁBÓL.