2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Nem tudni, mennyiért küldenek külföldre Erzsébet-utalványokat

Hír TV

2017. december 23., szombat 08:14, frissítve: szombat 10:36

Egyelőre nem tudni, hogy mennyiért utalja a kormány a határon túlra az Erzsébet-utalványokat, amelyeket egyébként csak Magyarországon lehet felhasználni.

Az ügyben a szocialista Korózs Lajos kérdezte a humántárca vezetőjét. Balog Zoltán helyett államtitkára válaszolt. Rétvári Bence azt írta, ahogy tavaly, úgy most is lakóhelytől függetlenül kiküldik az Erzsébet-utalványokat azoknak, akik magyar nyugdíjban részesülnek, állampolgárságtól függetlenül.

A postázás költségéről csak későbbre ígért tájékoztatást.

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