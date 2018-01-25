2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Nem tudni, hogy mennyit kapott az ügyletért a nemzeti kereskedőház

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 10:37, frissítve: csütörtök 10:55

Nem árulták el, mennyi pénzt kapott azért a Magyar Nemzeti Kereskedőház, hogy lemondjon az Interpol által is körözött néhai szaúdi milliárdossal, Ghaith Pharaonnal közös cége tulajdonrészéről.

A Prominence Food Zrt. nevű céget 2015 októberében alapították, ám végül kiszállt belőle a Magyar Nemzeti Kereskedőház.

Az eladással kapcsolatos kérdést az LMP-s Demeter Márta tette fel írásban a külügyi tárcának. A Magyar Levente miniszterhelyettes jegyezte visszajelzés csak annyit ismert el, hogy az eltérő üzleti stratégiák miatt kivásárolták a kereskedőház részét.

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MNKHGhaith Pharaon

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