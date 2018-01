Nem tudni, hogy mennyit kapott az ügyletért a nemzeti kereskedőház

BEVÁLTOTTÁK KORÁBBI ÍGÉRETÜKET A FIDESZ KÉPVISELÕI: KIVONULTAK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRÕL, AMELY ÍGY HATÁROZATKÉPTELENNÉ VÁLT. NÉMETH SZILÁRD: AZ LMP-S SZÉL BERNADETT JELENLÉTE EGY OLYAN ÜLÉSEN, AHOL A "SOROS-TERVRÕL", A "SOROS-HÁLÓZATRÓL" VAN SZÓ, NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT. DEMETER MÁRTA, LMP: A LEGNAGYOBB NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT AZ, HOGY FOLYAMATOSAN ELSZABOTÁLJÁK AZ EGYETLEN OLYAN TESTÜLET MUNKÁJÁT, AMELY ÉRDEMBEN ELLENÕRIZHETI A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKAT. MIRKÓCZKI ÁDÁM, JOBBIK: A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG MANDÁTUMA NEM A FIDESZÉ, A TESTÜLETBÕL PEDIG NEM LEHET KITILTANI SENKIT. SZÉL BERNADETT KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖKHÖZ FORDUL AZ ÜGYBEN ÉS SZERETNÉ, HA AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG IS VÉLEMÉNYEZNÉ A TÖRTÉNTEKET. MOLNÁR ZSOLT, A TESTÜLET SZOCIALISTA ELNÖKE KÖZÖLTE: LEVÉLBEN KÉR TÁJÉKOZTATÁST SOROS GYÖRGYTÕL A „SOROS-TERVRÕL”, A VÁLASZT PEDIG A TELJES KÖZÉLET MEGKAPJA. 300 MILLIÓ FORINTHOZ JUT AZ EGYIK LEGNAGYOBB ÁLLAMI ÉPÍTKEZÉS, A DÉL-BALATONI VASÚTFELÚJÍTÁS ALVÁLLALKOZÓJAKÉNT AZ IDÕSEBB ORBÁN GYÕZÕ TULAJDONÁBAN LÉVÕ NEHÉZ KÕ KFT. - DIREKT36. A TÉNYFELTÁRÓ PORTÁL EMLÉKEZTET: ORBÁN VIKTOR TAVALY JÚNIUSBAN AZT MONDTA, FONTOS, HOGY ÉDESAPJA VÁLLALKOZÁSAI NE VEGYENEK RÉSZT ÁLLAMI PROJEKTEKBEN. ALÁÍRTÁK A PAKSI TURBINASZERZÕDÉST, A GE HUNGARY KFT. 798 MILLIÓ EURÓÉRT SZÁLLÍTJA LE A KÉT ÚJ TURBINÁT A ROSZATOMHOZ TARTOZÓ ASZE OROSZ CÉGCSOPORTNAK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AUSZTRIA TILTAKOZÁSA ELLENÉRE FEBRUÁRBAN, A KORÁBBI ÜTEMTERV SZERINT MEGKEZDÕDIK A PAKSI ATOMERÕMÛ KÉT ÚJ BLOKKJÁNAK ÉPÍTÉSE. BALOG ZOLTÁN: AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK IDÉN NOVEMBERBEN ESEDÉKES, 8 SZÁZALÉKOS BÉREMELÉSÉT ELÕREHOZTÁK JANUÁR 1-RE. ÁTFOGÓ SZOCIÁLIS LAKÁSPOLITIKÁT SÜRGET JUHÁSZ PÉTER; AZ EGYÜTT ELNÖKE - SZOLIDARITÁSBÓL A HAJLÉKTALANOKKAL - A KÁLVIN TÉRI ALULJÁRÓBAN TÖLTÖTTE AZ ÉJSZAKÁT. ELUTASÍTOTTA A BÍRÓSÁG PORTIK TAMÁS PERÚJÍTÁSI KÉRELMÉT, MERT NEM LÁTJA IGAZOLTNAK, HOGY NEM Õ A NÉGY HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ ARANYKÉZ UTCAI MERÉNYLET MEGBÍZÓJA - RIASZTÁS. NÉMETORSZÁG HAJLANDÓ FELFÜGGESZTENI A MENEKÜLTEK ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VITÁT. A NÉMET BELÜGYMINISZTER SZERINT A KVÓTARENDSZER HELYETT INKÁBB A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS A MENEDÉKKÉRÕK BEFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEIRÕL KELLENE MEGÁLLAPODNI. HARMINCKÉT IRAKI BEVÁNDORLÓT ÁLLÍTOTTAK MEG A ROMÁN HATÓSÁGOK A ROMÁN-SZERB HATÁR KÖZELÉBEN, A 24 FELNÕTT ÉS A NYOLC GYERMEK A ZÖLD HATÁRON PRÓBÁLT BEJUTNI AZ ORSZÁGBA. KISIKLOTT EGY SZEMÉLYVONAT MILÁNÓ KÖZELÉBEN, A BALESETNEK HÁROM HALÁLOS ÁLDOZATA IS VAN, TÖBB TUCATNYIAN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK 13-AN SÚLYOSAN. ENSZ: LEGKEVESEBB ÖTEZREN MENEKÜLTEK EL OTTHONUKBÓL AFRÍNBAN. DONALD TRUMP A KATONAI HADMÛVELETEK KORLÁTOZÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL A TÖRÖK ÁLLAMFÕT. ISMÉT TÖBB MINT SZÁZ VOLT RENDÕR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN, GÜLENIZMUSSAL GYANÚSÍTVA ÕKET. FOGLYOKAT VÉGEZTEK KI LÍBIÁBAN A BENGÁZI MERÉNYLETEK SZÍNHELYÉN, AZ ENSZ AGGÓDIK A TÖRTÉNTEK MIATT. 175 ÉV BÖRTÖNT KAPOTT AZ AMERIKAI TORNÁSZOKAT ZAKLATÓ ORVOS. A FELLEBBVITELI BÍRÓSÁG 9,5-RÕL 12 ÉV EGY HÓNAPRA SÚLYOSBÍTOTTA A VOLT BRAZIL ELNÖK, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA BÜNTETÉSÉT, AMELYET KORRUPCIÓ ÉS PÉNZMOSÁS MIATT SZABTAK KI RÁ. LULA AZ ÍTÉLET ELLENÉRE INDUL AZ OKTÓBERI ELNÖKVÁLASZTÁSON, AMELYEN A VÁDAK ELLENÉRE ÕT TARTJÁK A LEGESÉLYESEBBNEK. 21 EMBERREL A FEDÉLZETÉN ELTÛNT EGY OROSZ HALÁSZHAJÓ A JAPÁN-TENGEREN, A KUTATÁST A VIHAROS SZÉL, A HIDEG ÉS A 4,5 MÉTERES HULLÁMOK IS NEHEZÍTIK. EXPEDÍCIÓVAL TISZTELEGTEK GEOGRÁFUSOK A 2012-ES ETIÓPIAI MERÉNYLET MAGYAR ÁLDOZATAINAK EMLÉKE ELÕTT. NÉGY GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, GYÕR KÖZELÉBEN; A KORLÁTOT ÁTSZAKÍTÓ AUTÓ VEZETÕJE MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. EGY 680 MILLIÓ FORINTOS VÁLTÓHAMISÍTÁS MIATT ÕRIZETBE VETTEK EGY KÖZJEGYZÕT, AKIT 4 BÛNTÁRSÁVAL EGYÜTT CSALÁSSAL ÉS HÛTLEN KEZELÉSSEL IS GYANÚSÍTANAK. MEGKEZDÕDÖTT A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉKEN ANNAK A NÕNEK A BÜNTETÕPERE, AKI A VÁD SZERINT MEGÖLTE HÉT HÓNAPOS KISLÁNYÁT 2016 OKTÓBERÉBEN, FERTÕENDRÉDEN. LEÉGETT EGY HÉTVÉGI HÁZ A SZIGETSZENTMIKLÓSI KAVICSOS-TÓ EGYIK SZIGETÉN; A TÛZ KÉT MÁSIK HÁZRA IS ÁTTERJEDT, SENKI NEM SÉRÜLT MEG. KÜLÖNÖS KEGYETLENSÉGGEL ELKÖVETETT EMBERÖLÉS MIATT VÁDAT EMELTEK EGY HATVANÉVES SZENTLÕRINCI FÉRFI ELLEN, AKI TAVALY ÁPRILISBAN AGYONVERTE A FELESÉGÉT. FÁNAK ÜTKÖZÖTT, MAJD AZ OLDALÁRA BORULT EGY GÉPKOCSI A 150-ES ÚTON, MOSONMAGYARÓVÁR ÉS BEZENYE ÉS KÖZÖTT; A TÛZOLTÓK FESZÍTÕVÁGÓVAL SZABADÍTOTTÁK KI AZ AUTÓBA BESZORULT EMBERT.