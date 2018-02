Nem tudjuk meg, hogy megbüntetik-e a miniszteri biztos zöldségesét

Az ügyben Vajda Zoltán, az Együtt elnökségi tagja tett bejelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, miután az üzletben többször nem adtak blokkot a 24.hu újságírójának.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szatmáry Kristóf, aki egyébként a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásáért felelős miniszteri biztos, azzal vádolta meg a hírportált, hogy meghamisította a felvételeket, amelyen jól látszik, hogy nem adnak nyugtát.

– A Fideszt tudom idézni ezzel kapcsolatosan. A Fidesz szokta azt mondani, hogy a törvényeket mindig mindenkinek be kell tartani. Én ugyanezt várom el Szatmáry Kristóftól, és az ő általa tulajdonolt cégtől is: hogy a törvényeket mindig mindenki tartsa be, ő is tartsa be. Az, aki egy zöldségesnél nem ad blokkot, mindnyájunk közös adóalapját titkolja el, adóbevételtől fosztja meg az államot, és ezt senkinek nem szabad tenni, de különösen olyan valakinek nem... Szatmáry Kristófnak a titulusa jelenleg a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos. Egy kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztosnak bizonyosan kifejezetten kínosan kell figyelnie arra, hogy mindig mindenben törvényesen járjon el – így Vajda Zoltán országgyűlési képviselőjelölt.