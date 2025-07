Megosztás itt:

A jelentés, – amit a tiszás képviselő egyébként megszavazott – ütközik a magyar kormány azon céljával, hogy az öntözéshez továbbra is ingyenes maradjon a víz. Az említett dokumentumon Tarr Zoltán neve is szerepel, azonban Magyar Péter képviselője a Hír TV-nek azt mondta, annyi mindenről szavaznak, hogy már nem is tudja, hogy ennél a voksolásnál milyen gombot nyomott.