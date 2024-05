Nem tud megyei listákat állítani Magyar Péter

Rengetegen jelentkeztek be a budapesti kerületek vezetésére az idei önkormányzati választások közeledtével.

A rendőrség nyilvánosságra hozta a kínai elnök látogatása miatti forgalomkorlátozásokat és lezárásokat

A Hszi Csin-pinget kísérő delegációt számítani lehet a kínai first lady, Peng Li-jüan jelenlétére is, akinek már Hszi európai útjának franciaországi állomásán is volt hivatalos programja.