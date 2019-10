Nem történt választási csalás Pécsett - a rendőrség szerint. A város egyik jobbikos képviselője arról számolt be facebook videójában, hogy élelmiszercsomagot osztanak romáknak az egyik városrészben és ezzel szerinte szavazatokat vásárolnak meg. A Baranya Megyei rendőr-főkapitányság közleményében viszont egyértelművé tette: az eset nem a választással összefüggésben lévő helyiségben és nem választással kapcsolatos rendezvényen történt.

Itt Pécsett, Meszesen, az önkormányzati iroda nyitva van, ahol csomagokat osztogatnak embereknek

- mondta Gyimesi Gábor, a Jobbik pécsi önkormányzati képviselője.

Választási csalást emlegetett facebook videójában a pécsi Jobbikos önkormányzati képviselő. Gyimesi Gábor szerint a kormánypárt helyi aktivistái akarták tartós-élemiszercsomagokkal megvenni a romák szavazatait egy többnyire romák lakta városrészben. Gyimesi szerint, amikor ezt fel akarták venni kamerával, megütötték őket. A jobbikos képviselő is azonban bizonyíték helyett csak feltételezésekbe bocsátkozott.

"Mivel választás napja van, nem tudok mást feltételezni, mint hogy egy választási csalásról van szó"

- fogalmazott Gyimesi Gábor.

Ahogy a Jobbik szóvivője is kitérő választ adott arra, hogy milyen bizonyítékaik vannak arra, hogy az ételosztással szavazatokat akartak megvenni.

"AZ ATV kamerája valami oknál fogva megsérült, akkor gondolom, hogy az ATV kamerája be is volt kapcsolva, és erről is vannak felvételek. Minden percben változhat a helyzet, gondolom, a bizonyítékok napvilágot fognak látni"

- jelentette ki Szilágyi György, a Jobbik szóvivője.

"Idejöttek, kiprovokáltak minket, behatoltak, egy olyan helyiségbe, ahova ők nem voltak meghívva." Mondta az iroda egyik munkatársa. A férfi a Dosta Sas egyesület munkatársa, ők osztottak élelmiszer csomagot. Varga István szerint azonban nem a választás miatt, hanem egy tanfolyam résztvevői kaptak csomagot.

"Legközelebb karácsonykor fogunk osztani, illetve mikuláskor. Sok szeretettel várjuk a Gyimesi Urat. Szeptemberben is adtunk csomagot, akkor nem tudom, hogy miért nem jött ide a Gyimesi Úr kötekedni. Akkor meg iskolakezdésre adtunk csomagot. Az, hogy őneki kellenek a szavazatok, meg a hírek, azért kell neki a hír, hogy ő híresebb legyen"

- nyilatkozta Varga István a Dosta Sas Egyesület elnöke.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írta: az említett címen szavazókör nincs, a helyiséget egy egyesület bérelte ki abból a célból, hogy ott megtartsák rendezvényüket. Az eset nem a választással összefüggésben lévő helyiségben és nem választással kapcsolatos rendezvényen történt.

HírTV