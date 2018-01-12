2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Nem törlesztett időre az ORÖ

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2018. január 12., péntek 12:24, frissítve: péntek 13:14

Nem fizetett határidőre az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) – írja a Romnet című portál. Az ORÖ százmilliókkal tartozik az államnak, amióta az illetékes minisztérium visszakövetelte a szervezettől a romák felzárkóztatására szánt, ám szabálytalanul elszórt támogatás kétharmadát.

Az önkormányzat úgy szabadulna az adósságcsapdából, hogy az államnak adná el értékes gellérthegyi irodáját. A tartozást decemberben kellett volna rendezni.

 

 

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