Nem tisztázott, Szávay mikor is mond le pontosan

Párttársai sem tudják, hogy a jobbikos Szávay István mikor mond le a mandátumáról. Magyar Zoltán szerint szó sincs arról, hogy Szávay anyagi szempontok miatt húzná az időt.

– Szávay István azt mondta, hogy le fog mondani, le is fog mondani.

– De mikor?

– Ezt tőle kell megkérdezni, de nyilvánvalóan Pista mindig tartotta a szavát, úgyhogy most is fogja.

– Felmerült, hogy a pénz miatt, vagy más miatt. Ezt hogy látja, hogy nem mond még le?

– Tessék megkérdezni. Nem erről van szó nyilván. Itt határidők vannak, be fogja ezt nyújtani megfelelő időben – válaszolta Magyar Zoltán országgyűlési képviselő.

Korábban azt kommunikálták, hogy a pártvezetés kérése volt, hogy ameddig ki nem jelölik az utódját, nem mondjon le hivatalosan is mandátumáról a jobbikos országgyűlési képviselő.

Az antiszemita kijelentései miatt távozó politikus hétfőn jelentette be Facebook-oldalán, hogy pártja érdekében lemond a képviselőségről. Szávay István helyett a párt frakcióvezető-helyettese Brenner Koloman lett.