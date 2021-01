Nem tervez dugódíjat a kormány

Nem enyhíthet a kormány a koronavírus miatt hozott korlátozásokon, amíg nem tapasztalható drasztikus javulás a járványhelyzetben - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Magyarország kénytelen saját vakcinabeszerzési forrásokat keresni, miután az Európai Bizottság lassúsága miatt még mindig nem kezdődhetett meg a tömeges koronavírus elleni oltás az Európai Unióban - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a kabinet mindenkivel tárgyal, ahol esélyt lát a beszerzésre, így Kínával és Oroszországgal is. Jelentős előrelépésnek nevezte az AstraZeneca és Szputnyik V. vakcina engedélyezését az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: az újonnan engedélyezett oltóanyagokkal felgyorsítható a védőoltások beadása. 1410 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 355 662-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 713 főre emelkedett. Sikeres volt egy koronavírusos kismama műtüdőkezelése, a 34 éves nő hetven nap után elhagyhatta a Semmelweis Egyetem klinikáját. Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége: A gyógyszergyártás a nemzetgazdaság meghatározó része, és az marad a koronavírus után is. Valószínűsíthetően a következő hónapokban is fontos marad az egészségügyi védekezés kérdése, az európai uniós színtéren is meghatározza majd a közbeszédet a koronavírus-járvány kezelése - vélekedett az Alapjogokért Központ projektvezetője. Megkezdte a budapesti vagyon felélését a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat - erről ír a Magyar Nemzet. A lap azt írja, hogy a főpolgármester 72 ingatlan értékesítéséből mintegy 8,2 milliárd forint bevételt vár. A Gyurcsány Ferenccel való összefogás rontja a baloldali összefogás választási esélyeit - ez derül ki a Nézőpont Intézet elemzéséből, amelyet a Magyar Nemzetnek készítettek. A magyar felsőoktatás intézményei a világjárvány idején bizonyságot tettek rugalmas alkalmazkodóképességükről - mondta az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a 21. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. Magyarország, a magyar emberek biztonságát minden körülmények között garantálni kell - jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kossuth Rádióban. Benkő Tibor azt mondta: a járványhelyzetben is folytatni kell a haderőfejlesztési programot, ami garantálja ezt a biztonságot. Tavaly körülbelül 10 ezer gyerek vett részt a Vándortábor programban, idén az a cél, hogy a résztvevők száma érje el a 15 ezret - mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Mérnöki fejlesztő központot hoz létre Veszprémben a thyssenkrupp magyarországi központja 2,2 milliárd forintból, a beruházáshoz a magyar kormány 770 millió forint vissza nem térítendő támogatást ad - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. A magyar migrációs politika sikeres, és a határvédelem érdekében alkalmazott eszközök, illetve erők hatékonyan oltalmazták Magyarországot, a magyar emberek biztonságát - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Alelnökévé választotta Ujhelyi Istvánt, az MSZP európai parlamenti képviselőjét az Európai Parlament egészségügyi és szociális ellátás innovációjával foglalkozó munkacsoportja. Január végéig elkészül a védelmi ipari stratégia, amelynek a legfontosabb eleme az ágazati klaszterrendszer kiépítése - nyilatkozta a Figyelő üzleti hetilapnak Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Tavaly körülbelül 10 ezer gyerek vett részt a Vándortábor programban, idén arra számítanak, hogy a résztvevők száma eléri a 15 ezret - mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A magyar migrációs politika sikeres, és a határvédelem érdekében alkalmazott eszközök, illetve erők hatékonyan oltalmazzák Magyarországot, a magyar emberek biztonságát - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Tizenöten meghaltak és öten megsérültek a kelet-ukrajnai Harkiv városában egy idősotthonban kitört tűz következtében - közölte az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gratuláló levelet küldött az új elnök, Joe Biden kormányzatában részt vevő Antony Blinken külügy-, Gina Raimondo kereskedelmi és Jennifer Mulhern Granholm energiaügyi miniszternek. Az ukrán diplomácia már dolgozik Joe Biden frissen beiktatott amerikai elnök meghívásán Ukrajnába, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek egy esetleges egyesült államokbeli látogatásán - közölte Volodimir Jelcsenko, Ukrajna washingtoni nagyköve. Az Egyesült Államok elnöki tisztségében történt váltás révén javulhat a német-amerikai együttműködés - mondta Angela Merkel német kancellár. Joe Biden amerikai elnök fél tucat rendeletet írt alá szerdán az elődje, Donald Trump által hozott néhány szigorú bevándorlási intézkedés megváltoztatására. Rendeletet írt alá Joe Biden új amerikai elnök az Egyesült Államok párizsi klímaegyezményhez való visszatéréséről a Fehér Ház átvétele után tett egyik első lépéseként, megsemmisítve ezzel republikánus elődje, Donald Trump egyik legsúlyosabb döntését. Kötelezővé tette a maszkviselést az Egyesült Államok minden szövetségi kézben lévő épületében és területén Joe Biden amerikai elnök. Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi amerikai elnökök közös videóüzenetben kívántak sok sikert Joe Bidennek, az Egyesült Államok 46. elnökének beiktatása alkalmából. Az Egyesült Államok elnöki tisztségében történt váltás révén javulhat a német-amerikai együttműködés - mondta Angela Merkel német kancellár. A világban 96,8 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 53,3 millióan meggyógyultak. Csehországban eddig 155 ezer ember kapott már koronavírus elleni vakcinát. Közülük 7200 már a második adagot is megkapta - közölte Jan Blatny cseh egészségügyi miniszter. A koronavírusjárvány ellenére Csehországban az eredetileg tervezett időpontban fogják megtartani a népszámlálást. Ukrajnában megint gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, csütörtökre az előző napit mintegy ezerrel meghaladó, több mint 5500 beteget és több mint 240 elhunytat jegyeztek fel. Az eddigi 18 óra helyett 21 óráig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek Észak-Macedóniában, és ha a járványhelyzet továbbra is kedvezően alakul, a jövő héttől akár tovább hosszabbíthatják a nyitvatartási időt. Újabb, és az eddigieknél sokkal pusztítóbb járványhullámmal fenyeget az új típusú koronavírus „brit” változata Németországban - mondta Angela Merkel német kancellár. Németország támogatást biztosít Oroszországnak az új típusú koronavírus ellen Oroszországban kifejlesztett Szputnyik V oltás európai uniós engedélyeztetéséhez - mondta Angela Merkel német kancellár. Meghosszabbította a svéd kormány a járványügyi korlátozásokat. Stefan Löfven miniszterelnök azzal indokolta ezt, hogy az ország egyes régióiban enyhe csökkentés tapasztalható ugyan a járvány terjedésében, de a helyzet még mindig súlyos. Moszkvában péntektől ismét megnyitják a múzeumokat és a könyvtárakat, valamint a gyermek szabadidőközpontokat, a színházak, mozik és koncerttermek engedélyezett kihasználtságát pedig 25-ről 50 százalékra emelik. Megkezdődhetett a járvány harmadik hullámának visszavonulása Izraelben - jelentette a katonai rádió. Az Egyesült Államok csatlakozik a COVAX nemzetközi vakcinaelosztó kezdeményezéshez - jelentette be Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa. Tűz ütött ki csütörtökön a világ legnagyobb vakcinagyártó intézetében Indiában, de nem érintette az ott tárolt, koronavírus elleni vakcinakészleteket, és nem lesz hatással az oltóanyagok gyártására sem. Az orosz főügyész további adatokat kért a német igazságügyi hatóságoktól Alekszej Navalnij ellenzéki vezető megmérgezésével kapcsolatban, akit a múlt héten tartóztattak le egy moszkvai repülőtéren, miután Németországból visszaérkezett. Két öngyilkos merényletet jelentett Bagdadból az iraki állami média rendőrségi, kormányzati és kórházi forrásokra hivatkozva, legkevesebb harmincketten meghaltak, több mint 110-en megsebesültek. A helyszínen szörnyethalt annak az autónak a sofőrje, amelyik a kora reggeli órákban ütközött össze egy busszal a 3-as főút 23-as kilométerénél, Kerepes térségében. A buszon többen is megsérültek. Két embert vettek őrizetbe a rendőrök a szerdán a IX. kerületben meggyilkolt fiatal férfi ügyében - közölte a rendőrség. Felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével vádol a Szombathelyi Járási Ügyészség két férfit, aki 2020 júliusában kiskorú sértetteket rabolt ki és bántalmazott a vasi megyeszékhely főterén. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt szerdán 145 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Világháborús bombát hatástalanítanak a honvédség tűzszerészei péntek éjjel Budapest VIII. kerületében, a Kerepesi úton. Emiatt péntek este 8 órától lezárásokra kell készülni, amelyek a Keleti pályaudvar forgalmát is érintik. Hat új közlekedési összeköttetés jön létre 2023-ig Magyarország és Szlovákia között, köztük három híd az Ipolyon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Női vízilabda olimpiai selejtező: Görögország-Magyarország 8:5 Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 0:1 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Boglári Akadémia-SZISE 43:27