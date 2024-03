Nem természetes módon ültette ölébe a gyereket az újbudai pedofil + videó

A Magyar Nemzet stábja újabb szülőt szólaltatott meg az óvodai pedofília ügyében, aki megdöbbentő részleteket árult el. A nevét, arcát és hangját érintettsége miatt nem vállaló édesapa elmondta, konkrétan az ő fiát fényképezgette a pedagógiai asszisztens többféle beállításban is. Egy másik gyereket pedig úgy ültetett az ölébe, ami – ahogy fogalmazott – egyáltalán nem természetes. Az édesapa szerint jó ideje fennállhattak a pedofil cselekmények, amit egyébként tudomása szerint az óvónők jeleztek is az intézményvezetőnek. Azt mondta, az igazgató hibázhatott, hogy nem lépett időben.

