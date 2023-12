Nem tartotta be a törvényeket és még a kismamákat és babákat is cserben hagyta V. Naszályi Márta + videó

Karácsony Gergely berekesztette szerdán a fővárosi közgyűlést, mivel párttársának, V. Naszályi Márta, első kerületi polgármesternek éppen ez idő alatt volt fegyelmi tárgyalása. A polgármester ellen éppen saját képviselő testülete indított vizsgálatot. A főpolgármester a budapesti ügyek megtárgyalása helyett felszólította a polgármestereket, hogy álljanak ki V. Naszályi Mellett és hagyják ott a közgyűlést.

Az Origo azonban arról írt közben, hogy a DK-s Szaniszló Sándor igazította el Karácsonyt, hogy mit és hogyan kellene tennie. V. Naszályi Márta ellen azért indult fegyelmi eljárás, mert rendszeresen megszegte az SZMSZ szabályait és nem hajtotta végre a képviselőtestület által meghozott határozatokat.

V. Naszályi Márta még a kismamákat és babákat is cserben hagyta. Ugyanis a tápszertámogatásáról szóló határozatot sem volt hajlandó végrehajtani. Összesen tizenöt ehhez hasonló ügyet vizsgált a képviselőtestület.

Akadályoztatták a bizottsági munkát is. Én a városfejlesztési bizottságot is vezetem és ott például előfordult az, hogy a polgármester jegyzője egész egyszerűen nem jelent meg és a hivatal dolgozóit is visszatartotta a bizottsági ülésről, ezért nem tudtunk például teraszengedélyt sem kiadni. A vizsgálat során egyébként a polgármestert egy ügyvéd képviselte és a mai ülésen is az ügyvédje beszélt a polgármester helyett. Több ezer oldal dokumentumot adott át a polgármester, azonban arra magyarázatot, hogy a törvényeket miért sértette meg, illetve miért nem tartotta be a testület határozatait, nem kaptunk - fogalmazott Varga Dániel, az I. kerület független önkormányzati képviselője.