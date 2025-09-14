Nem tartja aggályosnak Márki-Zay Péter, hogy az ellenzéki oldalon egyre erősödik az erőszak + videó

Megosztás itt:

Charlie Kirk halálán nevetgélt Márki-Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje azon viccelődött, hogy még a nevét sem tudja rendesen a meggyilkolt családapának.

Hódmezővásárhely polgármestere ezt követően tiszásokkal részt vett egy batidai aszfaltrajzoló versenyen, ahol olyan feliratok jelentek meg, amelyben Lázár János miniszternek a meggyilkolt amerikai, konzervatív influenszer sorsát ígérték, az egyik fotón épp Márki-Zay Péter sétál az építési és közlekedési miniszter kivégzésére felhívó szövegnél.

De az aszfalton megjelent Könyörgöm akasszuk fel! felirat is.

A baloldali politikus szerint a rajzverseny feliratai nem számítanak erőszakra uszításnak.

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, műve

- reagált Lázár János.