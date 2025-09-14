Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 14. Vasárnap Szeréna, Roxána napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Hírek 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nem tartja aggályosnak Márki-Zay Péter, hogy az ellenzéki oldalon egyre erősödik az erőszak + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 17:36 | HírTV
erőszak ellenzék Lázár János Márki-Zay Péter

A bukott miniszterelnök-jelölt Magyar Péter embereivel rajzversenyt tartott, ahol olyan feliratok jelentek meg, amelyben Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték.

  • Nem tartja aggályosnak Márki-Zay Péter, hogy az ellenzéki oldalon egyre erősödik az erőszak + videó

Charlie Kirk halálán nevetgélt Márki-Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje azon viccelődött, hogy még a nevét sem tudja rendesen a meggyilkolt családapának.

 

Hódmezővásárhely polgármestere ezt követően tiszásokkal részt vett egy batidai aszfaltrajzoló versenyen, ahol olyan feliratok jelentek meg, amelyben Lázár János miniszternek a meggyilkolt amerikai, konzervatív influenszer sorsát ígérték, az egyik fotón épp Márki-Zay Péter sétál az építési és közlekedési miniszter kivégzésére felhívó szövegnél.

De az aszfalton megjelent Könyörgöm akasszuk fel! felirat is.

A baloldali politikus szerint a rajzverseny feliratai nem számítanak erőszakra uszításnak.

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, műve

- reagált Lázár János.

További híreink

A budapestiek titkos átjárója: ez Magyarország legrégebbi alagútja

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Lezuhant egy repülőgép Párkánynál: halálos áldozatok is vannak

Csoda a Las Vegas-i ringben, Crawford egyszerűen szétverte Canelót

Így utazik haza Szoboszlai Dominik családja, Buzsik Borka fotójától mindenki elolvad

Magyar Péterre rájár a rúd, ezúttal a házi rapperét döngölte földbe a balosok rémálma

Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon

Megvesznek az emberek a Lidl új dobásától, már hatezren állnak érte sorban

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

További híreink

Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon

Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó
2
Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból
3
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
4
Emberölés történt Nógrád vármegyében
5
Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon
6
A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend
7
A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó
8
Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó
9
Üzenet a Charlie Kirk megölését ünneplő Jánosi Gergőnek + videó
10
A meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték Lázár Jánosnak + videó

Legfrissebb híreink

Giorgia Meloni üzent: ezt azonnal be kell fejezni + videó

Giorgia Meloni üzent: ezt azonnal be kell fejezni + videó

 Aggasztó méreteket ölt az agresszió az olasz politikában, egyre több halálos fenyegetéseket kapnak a jobboldali politikusok. Az olasz miniszterelnök kijelentette: ez tarthatatlan. Giorgia Meloni azt is bejelentette, hogy néhány politikai szereplő biztonságát meg kellett erősíteni.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Extra forgalomra készül a MÁV-csoport

Extra forgalomra készül a MÁV-csoport

 A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte a társaság vasárnap Facebook-oldalán.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!