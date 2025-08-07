Keresés

2025. 08. 07. Csütörtök
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 11:53 | HírTV
Magyar Péter pártrendezvény

Nem jelezték a Tisza Párt nagyadorjáni táborának szervezői, hogy pártrendezvényt fognak tartani - mondta el híradónknak az erdélyi település polgármestere. Karácsony Károly világossá tette, hogy mindössze két nappal a kudarcba fulladt rendezvény előtt kaptak egy emailt, hogy civil rendezvényt szerveznek a faluban, abban azonban szó sem volt pártrendezvényről. Magyar Péter csapata perrel fenyegette meg a polgármestert, mert szerintük ezzel kapcsolatban félretájékoztatta a közvéleményt.

  Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak

