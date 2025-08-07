Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó

Nem jelezték a Tisza Párt nagyadorjáni táborának szervezői, hogy pártrendezvényt fognak tartani - mondta el híradónknak az erdélyi település polgármestere. Karácsony Károly világossá tette, hogy mindössze két nappal a kudarcba fulladt rendezvény előtt kaptak egy emailt, hogy civil rendezvényt szerveznek a faluban, abban azonban szó sem volt pártrendezvényről. Magyar Péter csapata perrel fenyegette meg a polgármestert, mert szerintük ezzel kapcsolatban félretájékoztatta a közvéleményt.
A WHO szerint a chikungunya-vírus egyre több népszerű európai üdülőhelyen bukkan fel. A fertőzés nemcsak heves fájdalmat, hanem hosszan tartó ízületi gyulladást és szervkárosodást is okozhat – különösen veszélyes lehet várandósokra. A szakértők riadót fújtak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.