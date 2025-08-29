Nem tagadta Dálnoki Áron, hogy a TISZA Párt adóemelésre készül + videó

Perverz és túl alacsony a mostani adó Magyar Péter szövetségese szerint

Túl sok lett a külföldi Lengyelországban: Nawrocki kiakadt az ukránokra és oroszokra

A tihanyi Tranzit fesztivál élőben a HírTV műsorán + videó

Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó

Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó

Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó

Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó

Karácsony Gergely problémákat halmoz és hátráltatja a fejlődést Budapesten - hangsúlyozta híradónknak a fidelitas fővárosi elnöke.

Egy nap alatt két nőt is megerőszakolt egy afrikai Rómában.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.