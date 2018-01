„Nem szólt senki, hogy László, volt lakásod, nincs lakásod”

Magyarországon összesen 70 808 embernek nincs érvényes lakcíme – derült ki azokból az adatokból, amelyeket tavaly az A Város Mindenkié kért ki a Belügyminisztériumtól. Ez jelentős emelkedés a két évvel korábbihoz képest: 2015-ben még „csak” 63 660-an éltek lakcím nélkül.

A Hír TV Online stábja megpróbált utánajárni, mekkora bonyodalmat okoz, ha valakinek nincs bejelentett lakcíme.

Az emelkedés meglátszik a hajléktalanok számán is, ám Fialla Marianna, a Menhely Alapítvány munkatársa arra figyelmeztetett, hogy vannak olyanok is, akiknek nincs bejelentett lakcímük, mégsem az utcán élnek, hanem például albérletben. A szociális munkás rávilágított, a magyar bürokráciában sokszor elengedhetetlen, hogy az ember be legyen jelentve valamilyen lakcímre. Így például szavazni sem tudnak, a munkavállalás és az albérletszerzés is nehézkesebb, emellett komoly bonyodalmak lehetnek a szakorvosi ellátásban is.

Ugyanakkor Fialla Marianna elmondta, „valahogy a választások környékén” mindig rendeződni szokott a lakcím-mizéria, legalább egy adott kerületbe bejelentik a lakcím nélkülieket, hogy ott tudjanak szavazni. – Ez mindig egy nehézkesen működő dolog, mindig a szervezetek hívják fel a hatóságok figyelmét erre – húzta alá a szociális munkás.