2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Nem szeretik a versenyt Schmidték

Hír TV

2017. november 16., csütörtök 08:29, frissítve: csütörtök 08:40

Mellőzte volna a versenyt az első világháborús emlékévhez kapcsolódó pedagógus-továbbképzésnél Schmidt Mária közalapítványa.

Az állami támogatásból finanszírozott, nyolcszázmilliós üzletet a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kipróbált partnere kapta volna, ha a közbeszerzési hatóság közbe nem lép. Így a szervezet nem tehetett mást, minthogy jogorvoslatot kér saját döntése ellen – a Közbeszerzési Döntőbizottság meg is semmisítette az eljárást. A kiválasztott cég korábban az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan kapott hasonló megbízást Schmidt Máriáéktól.

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emlékévSchmidt Mária

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