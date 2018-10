Nem sikerült meneszteni a szegedi alpolgármestert

Egymás után kétszer is határozatképtelen lett az alpolgármester menesztése miatt összehívott rendkívüli közgyűlés Szegeden.

Az üléseket a Fidesz és a KDNP frakciója kezdeményezte, miután az első fokú bíróság az alpolgármestert és a főjegyzőt is felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy hűtlen kezelési perben. A bíróság szerint az ügy vádlottjai 40 millió forint kárt okoztak azzal, hogy 2008. és 2012. között több mint 300 ingyenes városi parkolóbérletet osztottak szét.

A baloldali képviselők közül csak a levezető elnök, Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester ment el az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülésre kedd reggel. Mindössze a nyolc fideszes és KDNP-s képviselő jelent meg, így a közgyűlés határozatképtelen lett.

„A KDNP szegedi elnöke indítványozta, hogy a közgyűlés vonja vissza a felbujtásért elítélt Solymos László alpolgármester megbízatását. Egyúttal felszólította Botka Lászlót: mondjon fel Mózes Ervin főjegyzőnek és Kalmár Gábor kabinetfőnöknek, őket a bíróság 10-10 hónap felfüggesztett börtönre ítélte” – mondta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Az ülésteremben 8 fő volt jelen, így a meghívó értelmében az újból összehívott ülés időpontja 8 óra 30 perc.

„Hűtlen kezelés miatt ítélte el őket Gyulai Járásbíróság, mivel 40 millió forint értékben adtak parkolóbérletet olyan személyeknek is, akik erre nem voltak jogosultak, akiknek nem volt közük Szeged városához, a szegedi önkormányzathoz - derült ki a bírói indokolásból. Jól látható, hogy nem jelent meg a baloldal ezen a közgyűlésen. Ennek az az oka, hogy nem kívánnak felelősséget vállalni a tetteikért. Botka László is megvédte munkatársait, ezáltal maga is elismerte érintettségét ebben az ügyben” – szólalt fel Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke.

A múlt héten 28 ezer fős mintavétellel reprezentatív közvélemény-kutatást rendelt a Fidesz. Azt kérdezték a szegediektől: Szerintük vállalható-e az, hogy a városházán olyan személyek dolgoznak, akiket a bíróság elítélt.

„A megkérdezettek 4/5-öt része azt mondta a telefonunkba, hogy ők sem tartják helyesnek azt, hogy a városházán olyan személyek dolgoznak, akiket a bíróság elítélt. Megkérdezzük polgármester urat, hogy Ön mikor dönt abban az ügyben, hogy a három személy, akiket elítélt a bíróság, meddig dolgozhat a városházán” – nyilatkozta Rózsavölgyi József, a Fidesz önkormányzati képviselője.

Egy órával később ismét összeültek a képviselők, de ezúttal is csak a Fidesz és a KDNP képviselői jelentek meg. A Jobbik és az LMP képviselője azt mondta: megvárják a jogerős ítéletet. Amennyiben az is elmarasztaló lesz, csatlakoznak az ellenzéki képviselőtársaikhoz.

„Korábban a Jobbik esetében történt olyan, hogy már képviselőnket marasztalták el, és első fokú ítélet kapcsán szintén egy hasonló helyzet alakult ki, amikor visszahívást kezdeményezett az akkori városvezetés méltatlansági helyzetre hivatkozva. Akkor is azt az álláspontot képviseltem és most is, hogy jogerős ítélet után érdemes ilyen lépéshez nyúlni, hiszen egy első fokú ítélet nem számít jogerős ítéletnek, addig az ártatlanság vélelme mindenkit megillet” – mondta Tóth Péter, a Jobbik önkormányzati képviselője.

Botka László korábban közleményében megvédte az alpolgármestert, a főjegyzőt és a kabinetfőnökét. A szegedi polgármester úgy fogalmazott: kollégáit törvénytelen módon, koncepciós eljárásban ítélte el a bíróság.