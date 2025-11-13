Nem reagált a Momentum felszólítására Cseh Katalin + videó
Megosztás itt:
2025. november 13., csütörtök 20:00
| Hír TV
Még nem jelezte, hogy visszaadja a mandátumát. A Momentum egykori EP-képviselője és Karácsony Gergely jobbkeze közös politikai formációt hívott életre. A lépés heves indulatokat váltott ki az ellenzéki oldalon.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nagy János az Igazság órájában elmondta: felelőtlenség volt a Tisza világ applikációt Ukrán cégekkel fejlesztetni, főleg úgy hogy el is siették a projektet. Az államtitkár feltette a kérdést: hogyan lehet rábízni az országot olyanokra, akik a saját szavazóik adatbiztonságát sem tudják garantálni?