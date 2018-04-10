2018. április 10.,
kedd, Zsolt napja

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Nem puhult a Fideszes bojkott a Hír TV ellen

Hír TV

2018. április 10., kedd 23:05, frissítve: kedd 23:12

A választás után sem puhult a Fideszes bojkott a Hír TV ellen: Orbán Viktor délutáni sajtótájékoztatóján tudósítónk nem kérdezhette a miniszterelnököt, pedig ezúttal a kritikus, és a külföldi sajtó egy része is szót kapott.

Volt olyan államtitkár is aki kitért az interjú elől: Czibere Károlyt szerettük volna kérdezni az alá tartozó felzárkóztatás ügyében.

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