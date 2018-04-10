Nem puhult a Fideszes bojkott a Hír TV ellen

FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL MEGSZÛNIK A MAGYAR NEMZET NAPILAP ÉS ANNAK ONLINE VERZIÓJA, AZ MNO.HU.
A LÁNCHÍD RÁDIÓ FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL BESZÜNTETI MÉDIASZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉT.
5:50 - SZERDAI REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA
6:30 - VÁLASZTÁSI CSALÁSRÓL BESZÉL, ÉS ELLENÁLLÁSI MOZGALMAT SÜRGET A DK ELNÖKE
VENDÉG: GRÉCZY ZSOLT SZÓVIVÕ, DK
6:40 - SZEGEDEN EGYÉNI ELLENZÉKI SIKER, ORSZÁGOSAN ELLENZÉKI KUDARC
VENDÉG: SZABÓ SÁNDOR, AZ MSZP-PÁRBESZÉD GYÕZTES CSONGRÁDI KÉPVISELÕJELÖLTJE
8:30 - PERON
VENDÉG: EMBER ZOLTÁN LEVENTE KUTATÁSVEZETÕ, IRÁNYTÛ INTÉZET
EGY BARANYAI SZAVAZÓKÖRBEN CSAK AZ ELLENZÉKI JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK LETTEK ÉRVÉNYTELENEK - INDEX.
KIFOGÁST EMEL A BAJAI SZOCIALISTA JELÖLT AZ "ELPÁROLGOTT" SZAVAZATOK MIATT - MÉRCE.
KAMUPÁRTHOZ KERÜLHETTEK A JOBBIK SZAVAZATAI EGY SZAVAZÓKÖRBEN.
CÉLPONT: SZERVEZETTEN HOZTÁK UKRAJNÁBÓL A FIDESZ-SZAVAZÓKAT.
EGY HÉTRE ELTÛNTEK A VÁLASZTÁSI JEGYZÕKÖNYVEK - 24.HU
VÁLASZTÁSI CSALÁSRA GYANAKSZIK, ÉS TELJES ÚJRASZÁMLÁLÁST KÖVETEL A JOBBIK, AZ MSZP ÉS AZ LMP IS.
A DK SEM FOGADJA EL A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉT, GYURCSÁNY SZERINT ELKÉPZELHETÕ, HOGY ELÕRE KITERVELT CSALÁS TÖRTÉNT.
GULYÁS MÁRTON: AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK NE ÜLJENEK BE A PARLAMENTBE!
SZÉL BERNADETT: NINCS DEMOKRÁCIA, DE BEÜLÖK A PARLAMENTBE.
ORBÁN: HÁROM HÉTEN BELÜL MEGALAKULHAT AZ ÚJ PARLAMENT, "DEMOGRÁFIAI SÚLYPONTÚ" KORMÁNYÁTALAKÍTÁSOK JÖHETNEK.
A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL.
MEGLEPÕ HELYRÕL, EGY BUDAFOKI-TÉTÉNYI FIDESZES ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTÕL KAPOTT KRITIKÁT A KORMÁNY EGY FACEBOOK-BEJEGYZÉSBEN.
SEBES GÁBOR AZT ÍRTA: ÖRÜL A FIDESZ GYÕZELMÉNEK, DE TART TÕLE, HOGY EGYESEKET FELHATALMAZ AZ ORSZÁG MEGKÁROSÍTÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA.
KÉT NAP ALATT KÉTEZREN JELENTKEZTEK TAGNAK A MOMENTUMHOZ.
ELÕREHOZTÁK SZOMBATRA A KOSSUTH TÉRRE MEGHIRDETETT KORMÁNYELLENES DEMONSTRÁCIÓT, EDDIG TÍZEZREN JELEZTÉK A RÉSZVÉTELÜKET.
A BÉRTÁRGYALÁSOKHOZ KÖTÕDÕ SZTRÁJK MIATT A LUFTHANSA LÉGITÁRSASÁG KÉNYTELEN VOLT TÖRÖLNI 800 JÁRATÁT.
EBESZ: NEM VOLT EGYENLÕ VERSENY A VÁLASZTÁSON, MIVEL A KORMÁNY IS TÁMOGATTA ANYAGILAG A FIDESZ KAMPÁNYÁT.
LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: AZ EU-NAK CSELEKEDNIE KELL A FIDESZ NAGYARANYÚ GYÕZELME UTÁN.
SZIJJÁRTÓ: A LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER NEM SZEREPEL A MAGYAR VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN, EZÉRT "ÉRDEKTELEN, HOGY MIT MOND".
AZ OROSZ NAGYKÖVETSÉG GRATULÁLT AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLAT ÁLTAL MEGMÉRGEZETT JULIA SZKRIPAL FELÉPÜLÉSÉHEZ.
SPANYOLORSZÁGBAN TÍZ DZSIHADISTÁT ÍTÉLTEK EL KORÁBBI MERÉNYLETEK TERVEZÉSE MIATT.
BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT KEDDEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA.
HÁZKUTATÁST TART AZ FBI TRUMP ÜGYVÉDJÉNEK OTTHONÁBAN ÉS IRODÁJÁBAN.
TELJES KÉSZÜLTSÉGBEN VAN A SZÍRIAI HADSEREG, WASHINGTON LÉGICSAPÁSRA KÉSZÜL.
ÚJABB 79 KORÁBBI TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁG-SZERTE.
HALÁLRA ÍTÉLTÉK EGYIPTOMBAN AZ ISZLÁM ÁLLAM 36 FELTÉTELEZETT TAGJÁT.
DOPPINGVÉTSÉG MIATT MÁSFÉL ÉVRE ELTILTOTTÁK PARS KRISZTIÁN OLIMPIAI BAJNOK KALAPÁCSVETÕT.
ÖRÖK NYUGALOMRA HELYEZTÉK DEMJÁN SÁNDOR NAGYVÁLLALKOZÓT KEDDEN BUDAPESTEN.
MEGÖLTE ÉLETTÁRSÁT, TIZENHÉT ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT EGY MEZÕTÁRKÁNYI FÉRFI.
SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY KERÉKPÁROS, MIUTÁN ELÜTÖTTE EGY SZEMÉLYAUTÓ A 75-ÖS FÕÚTON HÉVÍZ KÖZELÉBEN, FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁS VAN.
9 ÉVES GYEREKET RABOLT KI KÉT FÉRFI MISKOLCON, ELJÁRÁS INDULT ELLENÜK.
72 ÉVES KORÁBAN MEGHALT CSERJE ZSUZSA SZÍNÉSZNÕ, SZÍNHÁZI KRITIKUS, RENDEZÕ.