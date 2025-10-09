Megosztás itt:

Politikai influenszer, nem pedig politikus: Magyar Péter stratégiai hibái

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Magyar Péter az elmúlt időszakban olyan súlyos politikai hibákat vétett, amelyekből már nehezen tud kilábalni a választásokig. Pindroch Tamás úgy látja, Magyar Péter esetében nem egy politikusról, hanem egy politikai influenszerről beszélhetünk, aki nem mérte fel, hogy a politika világában a rendezvényszervezésen és a Facebook-jelenléten túl valódi politikai munkát is végezni kell.

„Magyar Péternek pártot kellett volna építeni az előző másfél évben, amióta ringbe szállt, felépíteni egy tömegbázist” – mutatott rá az elemző. Szerinte a Tisza Párt vezetőjének legnagyobb mulasztása, hogy az online népszerűségét nem váltotta át valós politikai struktúrára. Mindeközben a helyzet gyökeresen megváltozott: a Fidesz a kampány kezdetével teljes erővel aktivizálta magát, így Magyar Péterrel szemben megjelent egy tapasztalt és erős politikai ellenfél, ami miatt kicsúszott a kezéből az irányítás.

Facebook-lájkokkal a valóság ellen: miért erősebb a Fidesz terepmunkája?

A szakértő szerint a kormánypártok lendületének egyik kulcsa a behozhatatlan szervezeti előnyük. Amíg Magyar Péter a közösségi médiában és a nagyvárosi rendezvényeken aktív, addig a Fidesz a hagyományos, személyes kapcsolattartásra épülő terepmunkában bízik, ami sokkal hatékonyabbnak bizonyul.

„A kormánypártoknak vannak arcaik helyben. Vannak polgármestereik, képviselőik, parlamentben ülő politikusaik, aktivistáik, akik járják a vidéket, a választókerületeket” – jelentette ki Pindroch. Hozzátette, a kormánypárti képviselők és aktivisták személyesen is képesek kapcsolatot teremteni az emberekkel, ami egy sokkal mélyebb és tartósabb bizalmi viszonyt épít ki, mint egy Facebook-poszt. Ez a fajta valós jelenlét az, amivel a Tisza Párt virtuális kampánya nem tud versenyezni.

Belső botrányok és elterelő hadműveletek: a Tisza Párt elvesztette a fonalat

Pindroch Tamás szerint a Tisza Párt azért sem tudja visszaszerezni a kezdeményezést, mert láthatóan „zavar van az erőben” a párton belül. A mozgalom körüli szakértők rendszeresen botrányos kijelentésekkel ássák alá a saját hitelességüket, gondoljunk csak Bod Péter Ákos vagy Petschnig Mária Zita megnyilvánulásaira. „Ezek az emberek valójában szakértői szinten bemutatják mi az iránya a Tisza Pártnak” – tette hozzá a szakember.

Amikor a párt programjának kellemetlen részletei, mint például a „Tisza-adó” nyilvánosságra kerültek, a párt egy átlátszó elterelő hadművelettel, a „Szőlő utcai álhírbotránnyal” próbálta menteni a helyzetet. Az elemző szerint ez is azt mutatja, hogy a Tisza Párt már nem képes irányítani a politikai napirendet, és a jelenlegi állás szerint ez a választásokig már nem is fog változni.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva