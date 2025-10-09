Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Belföld

"Nem politikus, csak egy influenszer" – ezért maradhat le Magyar Péter a Fidesztől

2025. október 09., csütörtök 06:30 | Hír TV
ellenzék kritika Alapjogokért Központ Fidesz Pindroch Tamás Magyar Péter Tisza Párt választás 2026

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Magyar Péter súlyos hibákat vétett, és egy politikai influenszer szintjén rekedt meg. Pindroch Tamás szerint a Tisza Párt a belső botrányok és a pártépítés hiánya miatt elvesztette a kezdeményezést, miközben a Fidesz szervezeti hálója magabiztos előnyt biztosít a kormánypártoknak a választásokig.

Politikai influenszer, nem pedig politikus: Magyar Péter stratégiai hibái

 Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Magyar Péter az elmúlt időszakban olyan súlyos politikai hibákat vétett, amelyekből már nehezen tud kilábalni a választásokig. Pindroch Tamás úgy látja, Magyar Péter esetében nem egy politikusról, hanem egy politikai influenszerről beszélhetünk, aki nem mérte fel, hogy a politika világában a rendezvényszervezésen és a Facebook-jelenléten túl valódi politikai munkát is végezni kell.

„Magyar Péternek pártot kellett volna építeni az előző másfél évben, amióta ringbe szállt, felépíteni egy tömegbázist” – mutatott rá az elemző. Szerinte a Tisza Párt vezetőjének legnagyobb mulasztása, hogy az online népszerűségét nem váltotta át valós politikai struktúrára. Mindeközben a helyzet gyökeresen megváltozott: a Fidesz a kampány kezdetével teljes erővel aktivizálta magát, így Magyar Péterrel szemben megjelent egy tapasztalt és erős politikai ellenfél, ami miatt kicsúszott a kezéből az irányítás.

 Facebook-lájkokkal a valóság ellen: miért erősebb a Fidesz terepmunkája?

 A szakértő szerint a kormánypártok lendületének egyik kulcsa a behozhatatlan szervezeti előnyük. Amíg Magyar Péter a közösségi médiában és a nagyvárosi rendezvényeken aktív, addig a Fidesz a hagyományos, személyes kapcsolattartásra épülő terepmunkában bízik, ami sokkal hatékonyabbnak bizonyul.

„A kormánypártoknak vannak arcaik helyben. Vannak polgármestereik, képviselőik, parlamentben ülő politikusaik, aktivistáik, akik járják a vidéket, a választókerületeket” – jelentette ki Pindroch. Hozzátette, a kormánypárti képviselők és aktivisták személyesen is képesek kapcsolatot teremteni az emberekkel, ami egy sokkal mélyebb és tartósabb bizalmi viszonyt épít ki, mint egy Facebook-poszt. Ez a fajta valós jelenlét az, amivel a Tisza Párt virtuális kampánya nem tud versenyezni.

 Belső botrányok és elterelő hadműveletek: a Tisza Párt elvesztette a fonalat

 Pindroch Tamás szerint a Tisza Párt azért sem tudja visszaszerezni a kezdeményezést, mert láthatóan „zavar van az erőben” a párton belül. A mozgalom körüli szakértők rendszeresen botrányos kijelentésekkel ássák alá a saját hitelességüket, gondoljunk csak Bod Péter Ákos vagy Petschnig Mária Zita megnyilvánulásaira. „Ezek az emberek valójában szakértői szinten bemutatják mi az iránya a Tisza Pártnak” – tette hozzá a szakember.

Amikor a párt programjának kellemetlen részletei, mint például a „Tisza-adó” nyilvánosságra kerültek, a párt egy átlátszó elterelő hadművelettel, a „Szőlő utcai álhírbotránnyal” próbálta menteni a helyzetet. Az elemző szerint ez is azt mutatja, hogy a Tisza Párt már nem képes irányítani a politikai napirendet, és a jelenlegi állás szerint ez a választásokig már nem is fog változni.

Forrás: Magyar Nemzet 

Fotó: Canva

