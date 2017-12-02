2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Nem nyomoz az ügyészség Mikola István ügyében

Hír TV

2017. december 2., szombat 09:45, frissítve: szombat 10:35

Az ügyben Tényi István korábbi Fidesz-tag tett feljelentést, a nyomozást pedig az ügyészség döntése értelmében a NAV folytatta le – tudta meg a Magyra Nemzet.

A nyomozó hatóság azután indított eljárást a Külgazdasági és Külügyminisztérium fideszes államtitkára ellen, hogy a 24.hu megírta: 2011 és 2014 között nagyköveti fizetése mellett megtartotta magának a minisztérium által a felesége után kiutalt pótlékot is. Az adóhivatal a nyomozást áprilisban bűncselekmény hiányában szüntette meg.

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Mikola IstvánÜgyészség

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