Nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó

A semlegesség jegyében betiltották az iszlám fejkendők viselését az egyik észak-Spanyolországi régió iskoláiban. Az intézkedés a menekültügyi szervezetek és a politikai pártok körében is óriási visszhangot keltett. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.