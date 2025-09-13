Nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó

Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó

A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait + videó

A férfit az apja vette rá, hogy adja fel magát + videó

Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó

280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó

Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból

Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

A semlegesség jegyében betiltották az iszlám fejkendők viselését az egyik észak-Spanyolországi régió iskoláiban. Az intézkedés a menekültügyi szervezetek és a politikai pártok körében is óriási visszhangot keltett. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.