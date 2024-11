Nem mindennapi bújócska főszereplője volt Magyar Péter Miskolcon + videók

Már hat óra körül kipakolták azokat az ajándéktárgyakat, amelyeket – egy rocksztár koncertjéhez hasonlóan – több ezer forintért próbáltak eladni az embereknek. A médiát csak regisztráció után engedték - volna - be a rendezvényre, de - mint arról a boon.hu beszámolt - az előzetes regisztrációhoz szükséges e-mailjükre nem érkezett válasz, így nem jutottak be, kérdéseket sem tudtak intézni a pártelnökhöz.

A lap azt írja , a Tisza Párt elnöke szerda este Miskolcra látogatott, ahol tüntetők és a sajtó munkatársai is várták. Magyar Péter azonban suttyomban osont be a rendezvényre. Magyar délelőtt Miskolcon egyetlen feltett kérdésre sem válaszolt . A nap további részében először Szerencsen tett látogatást, majd estére visszatért Miskolcra, ahol még furább dolgok történtek.

