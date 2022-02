Nem ment ma a rádióba - már az évértékelőre készül Orbán Viktor

Megosztás itt:

Sokan nem értették, miért maradt el ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjúja. Téma lett volna bőven, és a kormányfő hivatalos külföldi útjáról sincs tudomásunk. Mi is kíváncsiak lettünk, ezért megkérdeztük Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjét az elmaradt interjúról.

Azt válaszolta, hogy ORBÁN VIKTOR MÁR A HOLNAPI ÉVÉRTÉKELŐ BESZÉDÉRE KÉSZÜL,amit a közmédia egyébként élőben közvetít, emiatt nem tervezték be a programjába a pénteki közszolgálati interjút. A beszédre szombaton 15:00 órakor kerül sor a Várkert Bazárban, és a Hír TV-n is látható lesz élőben, és természetesen az Origo percről percre közvetíti.



Szombaton délután élőben követhetik Orbán Viktor beszédét a HírTV-n, a HírTV Facebookon és a HírTV YouTube-on is.

Origo/Hír TV

