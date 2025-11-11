„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.” – Orbán Viktor exkluzív interjúja az ATV-n + videó

Megosztás itt:

A 15 év utáni első ATV-interjú nem csupán egy beszélgetés volt, hanem egy politikai mesterkurzus a józan észről, a reálpolitikáról és a morális felelősségről. Orbán Viktor miniszterelnök higgadtan, tényekkel és kíméletlen logikával tett helyre minden olyan baloldali narratívát, amely a valóság elhajlítására épül.

A Trump-alku: a lojalitás és a józan ész diadala

A miniszterelnök részletesen beszélt a washingtoni csúcs sikerének hátteréről, leleplezve a baloldali média „vásárlásról” szóló hamis narratíváját. A siker kulcsa nem az üzlet, hanem a bizalom és a lojalitás volt. Orbán Viktor emlékeztetett: ő már akkor is kiállt Donald Trump mellett, amikor az elvesztette a választást, és ez az erkölcsi befektetés most térült meg.

A tárgyaláson nem blöffölt, hanem a józan ész kíméletlen tényeit tárta az elnök elé: „Nézd elnök úr, (...) tönkreteszed Magyarországot. (...) háromszorosára fog nőni minden magyar háztartásban az energiár.”

Trump, mint üzletember és pragmatikus vezető, megértette a fizikai realitásokat – hogy Magyarországnak nincsenek kikötői –, és a baráti viszony alapján megadta a mentességet anélkül, hogy cserébe bármit kért volna. A miniszterelnök egyértelművé tette: az elnöki rendszerben "az a fontos, hogy mit mond az elnök", nem az, amit a bürokrácia leír.

Gazdasági tévhitek cáfolata: nyugdíjak és a főváros csődje

Az interjú talán legélesebb részei azok voltak, amikor a kormányfő a józan ész alapján zúzta porrá a baloldali gazdasági mantrákat.

A Nyugdíjakról: Kíméletlenül cáfolta a nyugdíjak bérekhez mérésének "baloldali gondolatát", amely veszélyes és logikátlan. Rámutatott: a nyugdíjat a fogyasztói kosárhoz (inflációhoz) kell mérni. Kijelentette: nincs olyan nyugdíjas, akinek a juttatása ma kevesebbet érne, mint 2010-ben, sőt, a 13. havi visszaadásával többet ér. Bejelentette: a 14. havi nyugdíj bevezetése is a 13. havi rendszerére épülve, egy heti részlettel indulhat.

Budapestről: A főváros pénzügyi helyzetéről nyíltan fogalmazott: a főváros "már régóta csődben van", csak ezt „trükkök százaival” és "okosba" oldják meg, ahogy azt Gyurcsány Ferenctől tanulták. Miközben Budapest az ország legnagyobb nyertese a kormányzati fejlesztéseknek (amit más régiók megirigyelnének), a városvezetés panaszkodik. A miniszterelnök üzenete egyértelmű volt: „Tessék jól kormányozni.”

A Tisza-Botrány: „Aki adatgazda, annak morális felelőssége van”

A 200 ezres adatvédelmi katasztrófa kapcsán Orbán Viktor az ügyet a morál és az adatszuverenitás szintjére emelte. „Aki adatgazda, az teljes felelősséggel tartozik erkölcsileg” – szögezte le.

Nevetségessé tette azt az ellenzéki érvelést, hogy a sajtó hibázott, amiért lehozta az adatokat: „Nem hivatkozhat az adatgazda arra, hogy hát igaz, hogy én egy ügyetlen, ügyifogyi, felelőtlen alak vagyok... de nézd, ezek a disznók meg le is hozzák.”

A miniszterelnök azt is feltette a józan ész kérdéseként: "miért kellett olyan programot csinálni, amit [...] ukránok készítettek?", miközben „tele vagyunk zseniális magyar informatikusokkal”.

A „kihívó” semmibevétele és a záró kegyelemdöfés

A miniszterelnök briliáns eleganciával tette helyre a Tisza Párt jelentőségét. Kijelentette: az ő valódi ellenfele Brüsszel, nem annak „magyar helytartói”. Éppen ezért nem megy el olyan médiumokhoz, „akit külföldről fizetnek” – és az interjú végén az ATV-t is erre kérte.

Amikor Rónai Egon Magyar Péterről kérdezte, méltó kihívó-e, a kormányfő válasza megsemmisítő erejű volt: „...ha kíváncsi arra, hogy vajon méltó-e a szóban forgó úriember, akkor kérdezze meg a feleségét, a volt feleségét. Ezt tanácsolom önnek.”

A kegyelmi ügy: a valódi veszteség

A kegyelmi ügy kapcsán Orbán Viktor a botrány okát az "ítélőképességnek a kicsorbulásaként" jellemezte. Kiemelte: a valódi fájdalom nem a politikai támadás, hanem az, hogy az ország két kivételes képességű, "világszínvonalon" teljesítő politikust (Novák Katalin, Varga Judit) veszített el. A miniszterelnök elegánsan utalt Lázár János keményebb álláspontjára is, hangsúlyozva: Lázár "melós ember", de ő maga "várat épít emberekből", az ő erényeikkel és "esendőségükkel" együtt.