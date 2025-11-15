Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 15. Szombat Albert, Lipót napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nem meglepő: Magyar Péter a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek

2025. november 15., szombat 11:16 | MTI
Orbán Viktor Fidesz Magyar Péter Tisza Párt népszerű politikus nem népszerű politikus

Orbán Viktor népszerűbb Magyar Péternél, a Tisza szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött - közölte az MTI-vel szombaton kutatásának eredményeire hivatkozva a debreceni székhelyű Real-PR 93. országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég.

  • Nem meglepő: Magyar Péter a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek

A teljes lakosság 43 százalékának számára szimpatikus Orbán Viktor, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben, 32 százalékuk tartja szimpatikusnak. Elutasítottságban viszont fordított a helyzet, a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele, 48 százalék elutasítja, a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék - írták.

Magyar Péter ugyanakkor a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek, hiszen a Tisza szavazóinak 75 százaléka számára szimpatikus saját pártjának vezetője. A Fidesz-táborában ezzel szemben gyakorlatilag egyöntetű, közöttük 95 százalék Orbán Viktor népszerűsége, sőt a kormánypártiakon túl nyúlik a miniszterelnökkel szimpatizálók köre - közölték.

"A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt" - írták.

A felmérés alapján Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége, 36-36 százalék, a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor javára - olvasható a közleményben.

Hozzáfűzték: a közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter többszöri országjárással sem tudta maga mellé állítani a vidéket, a vidéki Magyarország fele elutasító vele szemben, 49 százalék egyáltalán nem szimpatizál vele.

Vidéken Orbán Viktor jóval népszerűbb a Tisza-elnöknél, 44 százalék szimpatizál a miniszterelnökkel és mindössze 31 százalék Magyar Péterrel - közölték.

A közvélemény-kutató cég tájékoztatása szerint a közleményben szereplő kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. november 11. és 12. között a felnőtt társadalomra nemre, korra, iskolázottságra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán, a vizsgálat hibahatára plusz, mínusz 3,2 százalék, az egyes lakossági csoportokra vonatkozó adatsorok összege az egész számra való kerekítések miatt nem minden esetben 100 százalék.

Forrás: MTI

Fotó: Real-PR 93. 

További híreink

Enyhe nappal, fagyos éjszaka vár ránk

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

2 csillagjegy élete még Újév előtt fordulóponthoz érkezik

Villámgyors csapást mértek Magyar Péterre, közismert figura volt a tettes

Temu-botrány: egy pesti nő megdöbbentő csomagot kapott

Román-magyar játékvezető a középpontban, nagy balhét csaptak Szlovákiában

Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t

Metzbe utazik a Loki, Hamarban teheti tökéletessé az évét az ETO

A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák

További híreink

A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák

Ma lesz az első háborúellenes DPK gyűlés Győrben

Újabb bevándorláspárti tiszásról hullt le a lepel + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról
2
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
3
Ma tartják az első háborúellenes gyűlést Győrben + videó
4
Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó
5
A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák
6
Fesztiválos kábítószerügy rázta meg Szegedet
7
Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t
8
Orwell büszke lenne: a szankciót átnevezték intézkedésnek, a háborús támogatást zsebpénznek – brüsszeli újbeszél + videó
9
Újabb bevándorláspárti tiszásról hullt le a lepel + videó
10
Fordulat Trump politikájában: számos terméknél felfüggesztette a vámokat

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!