Nem létező beruházás miatt indított telefonos közvélemény-kutatást Vác baloldali városvezetése + videó

A városvezetés decemberben jelentette be a telefonos felmérés eredményét, amelyet úgy kommunikált, hogy a váciak 96 százaléka utasítana el egy akkumulátoripari beruházást. Az azonban csak egy közadat kérés nyomán derült ki, hogy a negyvenezer telefonhívásból csupán 8000 volt sikeres, és mindössze 1300-an nyomtak gombot is a feltett kérdésekre.

A váci önkormányzat a telefonos kampánnyal egyidőben kommunikációs hadjáratot is indított az akkugyárak ellen, és lakossági fórumot is tartottak a témában, noha akkor már ők is elismerték, hogy továbbra sem tudnak hasonló beruházásról a városban.

