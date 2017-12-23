2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Nem lesz szociális dolgozói életpályamodell

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2017. december 23., szombat 08:32, frissítve: szombat 10:37

Csak a magasabb végzettségűek számíthatnak béremelésre.

Nem lesz életpályamodell a szociális dolgozóknál, ezt Rétvári Bence írta meg az MSZP-s Korózs Lajosnak, aki azt kérdezte, hogy a szociális dolgozók számíthatnak-e béremelésre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának válaszából kiderült, hogy az idei költségvetésből kilencmilliárd forintot különítettek el az ágazgatnak, a béremelésre a magasabb iskolai végzettségűek számíthatnak.

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Rétvári BenceéletpályamodellEmmi

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