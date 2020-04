Nem lehetünk felelőtlenek, a szabályokat be kell tartanunk

2500-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 krónikus beteg. Ezzel 272 főre emelkedett az elhunytak száma, 485-en már gyógyultan távoztak a kórházból. „Csak együtt sikerülhet. Egyetlen magyar sincs egyedül” – üzent Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közétett videójában. A kormányfő megköszönte az egészségügyi dolgozók, a mentősök, a gyógyszerészek, a tanárok, a bolti eladók és az önkéntesek munkáját. Az adócsökkentések segítik a munkahelyek védelmét és a gazdaság újraindítását - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert hangsúlyozta: ez a kormány az adócsökkentést választotta válságkezelési módszerként szemben a baloldali kormánnyal, akik „adóemelésekkel és megszorításokkal operáltak” 2008-ban. Operatív törzs: Továbbra is csak alapos okkal lehet elhagyni a lakóhelyet. A fővárosi Fidesz-frakció vezetője úgy látja, hogy nem követhető a főpolgármesteri rendeletalkotás, mióta Karácsony Gergely a koronavírus-járvány miatt nem hívja össze a Fővárosi Közgyűlést. Újabb hamisítás a Városházán - írja az Origo. A portál rámutat: Karácsony Gergely doktorként emlegeti egészségügyi főtanácsnokát, csakhogy a főpolgármester állításával szemben Havasi Gábornak nem orvosi, hanem csak mentőápoló végzettsége van. Karácsony Gergely főpolgármesternek be kellene tartania a törvényeket, mert emberéletek függenek az intézkedéseitől - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Keményen kritizálják a Demokratikus Koalíció polgármesterei a főpolgármestert elmaradt intézkedései miatt. Az öt DK-s városrész-vezető egy felvételen arról beszél, hogy a járvány alatt magukra hagyták a fővárosiakat és a budapesti időseket. Hollik István megdöbbentőnek és szomorúnak nevezte, hogy a Pesti úti idősotthonban a fenntartásért felelős fővárosi önkormányzat nem biztosította az orvosi jelenlétet, noha erre törvény kötelezi. A kampányvideóban ugyan elvileg a kormányt hibáztatják az elmaradt rendelkezések miatt, ám gyakorlatilag azokat a lépéseket kérik számon, amelyeket Karácsony Gergely nem tett meg a koronavírus-járvány kitörése óta. Helyre tette Szabó Tímeát az Együtt-PM korábbi főpolgármester-jelöltje. Falus Ferenc szerint sem igaz az, amit a Párbeszéd társelnöke állít a járvány kapcsán, hogy az egész világon nálunk a legmagasabb a halálozási ráta. Hazudott és rémhíreket terjesztett Szabó Tímea - reagált a kijelentésre a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta: hazánk az európai unió alsó egyharmadában helyezkedik el a halálozási ráta szerint. A házelnök szerint Soros György már meg sem próbálja elrejteni valódi szándékát, kendőzetlenül ír legújabb tervéről. Kövér László a Hír Tv Bayer show című műsorában a kettes számú Soros tervről azt mondta, a milliárdos pénzügyi megoldásainak súlyos következményei lehetnek az Európai Unióra nézve. Fontos az együttműködés az idősotthonok fenntartói és az intézményvezetők között a koronavírus-fertőzés megelőzésében, valamint az otthonok vezetősége és az ott dolgozók között is - mondta Soltész Miklós államtitkár. Rendkívül felháborítónak nevezte Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a Párbeszéd frakcióvezetőjének, Szabó Tímeának a határon túli magyarokról kifejtett parlamenti felszólalását. A KMKSZ elnöke szerint Trianon 100. évfordulója, a nemzeti összetartozás évében, amikor a járvány miatt a Kárpát-medencei népek is nehéz helyzetbe kerültek, elvárható lenne, hogy ne nyilatkozzon senki olyat, ami az emberiesség, a humánum ellen hat. Az Országos Diáktanács Magyar Nemzetnek nyilatkozó tagjai elfogadják az előrehozott vizsgák törlését, és az érettségi mielőbbi megszervezése mellett foglaltak állást - közölte a lap online kiadásában. Több mint 2 milliárd forintnyi támogatást utaltak kutatás-fejlesztés és innovációs pályázatok kedvezményezettjeinek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai államtitkára. A veszélyhelyzet idején érdemes otthonról kényelmesen, ingyenesen és online vásárolni állampapírt, így például Babakötvényt is, ezt hétfőtől azok a szülők is megtehetik, akiknek még nincs ehhez szükséges Start-számlájuk - tájékoztatott Tállai András. A téli hónapokban minden népesedési mutató javult Magyarországon - mondta a Kopp Mária Intézet elnöke az M1-en. Fűrész Tünde kiemelte: decemberben, januárban és februárban a születések száma közel 9 százalékkal nőtt. Az Európai Néppártban a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan lehet fenntartani a párt egységét és növelni annak politikai erejét - közölte Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője. Világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817 034 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesítése szerint. A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik Olaszországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 195 ezret, a járvány halálos áldozatainak száma több mint 26 ezerre emelkedett. Az Egyesült Királyságban több mint 144 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járvány következtében összesen 20 319 vesztették életüket. Franciaországban az elmúlt 24 órában 369-cel 22 614-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Spanyolországban eddig több mint 223 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járványnak csaknem 23 ezer halálos áldozata van. Törökországban több mint 104 ezer fertőzöttről tudnak, a járvány következtében mintegy 2600-an vesztették életüket. Boris Johnson hétfőn tér vissza munkába – jelentette be a Downing Street-i szóvivő. Az Egyesült Államokban meghaladta az 50 ezret az elhunytak, és a 900 ezret a járványban megfertőzöttek száma. Észak-Korea egyetlen szövetségese Kína orvoscsoportot küldött Kim Dzsong Un kezelésére. Az észak-koreai diktátor egészségi állapotáról egyelőre nem lehet semmi konkrétumot tudni. Vegetatív állapotban van Észak-Korea vezetője több külföldi hírportál szerint. Egy hongkongi televízió vezetője azt állítja: Kim Dzsong Un életét vesztette. Meg nem erősített hírek szerint április 12-én szívműtéten esett át. A koronavírus-járvány miatt ismét lezárták a hétvégén Budapesten a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot is, valamint Visegrádot és részlegesen Szentendrét. Hétfőtől kötelező a maszk, illetve az arcot eltakaró kendő vagy sál viselése a BKV járatain, a fővárosi boltokban és bevásárlóközpontokban, valamint csak így lehet igénybe venni a taxiszolgáltatásokat is 6 éves kor felett - közölte a BKV Zrt. Ha kedvezően alakulnak a körülmények, május közepétől lehet tervezni a hazai vívóélet újraindulását, akkortól kezdődhetnek el első lépésként a hagyományos edzések a klubokban – mondta Tamás Henriette, a Magyar Vívó Szövetség főtitkára. Barabás Miklós szerint a Nemzetközi Minifutball Szövetség objektív adatok alapján választotta be a világ legjobb hat játékosa közé, ahová másik magyarként Ladányi Dávid is bekerült.