Nem kevés EU-s támogatást bukhatnak

Egy több milliárd forintos beruházást hiúsíthat meg az, hogy nincs áram az egyik Ráckevéhez tartozó szigeten. Ez nemcsak a lakók kényelme, hanem a szennyvízhálózat kiépítése miatt is fontos lenne. Erre nyert ugyanis támogatást a környékbeli önkormányzati társulás az uniótól. Az ELMŰ arra hivatkozik, hogy a keskeny utak miatt nem tudnak szolgáltatást biztosítani a szigeten.

A Ráckevéhez tartozó Kerekzátony-szigeten élők saját maguk vezették be az áramot a szigetre még 30 évvel ezelőtt, és működtetik azóta is a rendszert egy egyesület segítségével. A lakóknak azonban a lakossági tarifánál jóval többet kell fizetniük az áramért, ezért is szeretnék, ha az ELMŰ átvenné őket, és kiépítené az áramellátást.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Az ELMŰ először arra hivatkozott, hogy nincs az út szabályozva. Arról már lemondott…

– Milyen út?

– A bekötő utak a telekre. De arról most már lemondott, mivel ott sincs szabályozva az út, ahol az ELMŰ működik. Így most abba kötött bele, hogy az áramvezeték nem megfelelő – panaszolta egy helybéli asszony.

Pedig a sziget északi felén, ahol a régi állami üdülő van, ott majdnem 60 lakásban az ELMŰ szolgáltatja az áramot.

De nemcsak a lakók életét befolyásolja kedvezőtlenül, hanem egy komoly beruházást is veszélyeztet a sziget felemás áramellátása. A térség önkormányzati társulása ugyanis 4 milliárd forintot nyert szennyvízelvezető csatorna kiépítésére. Ennek a működtetéséhez viszont áramra van szükség, hiszen a szigeten lévő átemelő szivattyúkat nem lehet anélkül működtetni. A helyiek a pályázati pénzek mellé önerőt is adtak, de így sem sikerült beindítani a szennyvízelvezetést.

Ráckeve település szerkezeti tervében az önkormányzat közművekkel ellátottnak írja le a szigetet, ez pedig nagyon távol áll a valóságtól.

„A ráckevei önkormányzat alkotott egy rendeletet, azt hiszem építési szabályzatban van a település szerkezeti terv, ami, kapaszkodjon meg: közművel ellátottnak írja le a szigetet! Az, hogy közművekkel ellátott belterület, közművekkel ellátott, a jelentkező igények a meglévő közművekre való rácsatlakozással elégíthetők ki. Leírja ezt annak ellenére, hogy se víz, se áram. Se gáz, arról ne is beszéljünk” – nyilatkozta a Panaszkönyvnek Szegheő Mikós, a Kerekzátony Közmű Egyesület ügyvédje.

Az EU-s támogatás elnyerésének pedig feltétele volt, hogy legyen áramellátás a szigeten, hiszen csak így lehet működtetni a rendszert. De a közművesítés csak papíron létezik. Az ELMŰ arra hivatkozik, hogy a keskeny utak miatt nem tudnak áramot biztosítani a szigetnek, ellenben a szennyvíz elvezetéséhez szükséges szivattyút el tudják majd látni árammal: ennek kiépítése folyamatban van. A helyiek azonban eddig nem vették észre, hogy már elkezdődtek volna a munkálatok.

Ha záros határidőn belül nem sikerül kiépíteni a szennyvízelvezetést, akkor az államnak kell visszafizetnie az uniótól kapott támogatást és elúszik a helyiek által befizetett önerő is.