Nem kéri vissza az LMP Szél Bernadett mandátumát

Elvileg kilenc fővel alakult meg az LMP új frakciója májusban, gyakorlatilag azonban Hadházy Ákos nem tett esküt az alakuló ülésen, csak június elején, három héttel később viszont kilépett a párt frakciójából.

„Az egyáltalán nem megszokott még a magyar politikában sem, hogy egy párt a sajátjait bünteti ilyen módon ország-világ előtt, és én ezt nem is tudom elfogadni. Ezzel nem tudok azonosulni, nincs más eszközöm, ez az egy eszközöm van, a lemondás” – Szél Bernadett augusztusban csak a társelnökségről mondott le, miután ő is szigorú büntetést kapott a párt etikai bizottságától. Hétfőn pedig azt is bejelentette: kilép az LMP-ből és a párt parlamenti frakciójából is. Követte őt Szabó Szabolcs is, Csepel–Soroksár egyéni képviselője is.

„Én kifejezetten sajnáltam, hogy elment Bernadett, de nekünk az a dolgunk, hogy tovább menjünk azon a politikai úton, amit ez a párt már az alapításakor meghirdetett és amelyik politikai vállalást – amikor a párt nehéz helyzetben volt – a választók honorálták azzal, hogy újra és újra lehetőséget adtak azzal, hogy parlamenti pártként működjünk. Nagyon sokan keltették már az LMP halálhírét. Annak akinek halálhírét keltik, az sokáig él” – mondta a társelnök.

Szerdán már csak a hattagú frakció érkezett a parlamenti sajtótájékoztatóra, demonstrálni az egységet. Igaz Hohn Krisztina, a Gémesi György vezette Új Kezdet tagja hozzátette: az Új Kezdet elnöksége dönti el, hogy tagja marad-e az LMP frakciónak.

„Amennyiben az Új Kezdet Párt elnöksége másként dönt és azt tűzi ki célul, hogy én innen kiüljek, akkor kifogok, ez a lényeg. De én jól érzem magam, de ezt még szabad, tehát nem értem, hogy mi baj lenne ezzel. Jól érzem magam köztük, én úgy érzem, hogy jól együtt tudunk dolgozni, soha semmiben nem akadályoztak engem, csak azt kell megérteni, hogy egy másik párt tagja vagyok és pont” – mondta Hohn Krisztina.

Ha Hohn Krisztina is távozik, akkor az LMP frakciója a minimális létszámra, öt főre csökken. Közben a párt két hét múlva választ új női társelnököt, jelöltekről azonban egyelőre nem hallani.

„Az etikai bizottság döntése engem is sújtott, 2 évre el vagyok tiltva a párt vezető tisztségeitől” – mondta Schmuck Erzsébet, aki így nem indulhat a posztért.

Az etikai bizottság döntései több párttagnál is kiverték a biztosítékot, így Keresztes László Lóránt is támogatja, hogy több ponton módosítsák a párt alapszabályát és az sem kizárt, hogy lesz valamiféle amnesztia a sok büntetés miatt.

„Az a helyes, ha ebben a helyzetben levonjuk a megfelelő következtetéseket, úgy alakítsuk a pártstruktúrát, hogy a párt közössége sokkal inkább olyan helyzetben legyen, hogy ki tudja fejezni a saját politikai véleményét, de szerintem jelen helyzetben ezt a kérdést ilyen szempontból le kell zárni, ezeket a vitákat le kell zárni és most már a megoldásokkal kell foglalkozni. Alapvetően mi természetesen nem szervezeti ügyekkel szeretnénk foglalkozni, hanem az emberek ügyeivel” – mondta a társelnök.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Szél Bernadett helyét ki kapja meg a nemzetbiztonsági bizottságban. Az ő és Szabó Szabolcs kilépésével öt főre nőtt a független parlamenti képviselők létszáma.