Nem kér a Világ Igazából Vác város önkormányzata

Folyamatos az 5-11 éves korosztály oltása és zajlik az oltási akció is

Továbbra is folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpont-foglaló az 5-11 éves korosztály oltásához. A legtöbb kórházban a gyermekek számára foglalkoztató sarkokat is kialakítottak. Közben zajlik az oltási akció is: időpont foglalás nélkül még ma délutánig lehet oltakozni.