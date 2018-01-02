2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

Nem kell sokat várni Áder bejelentésére

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2018. január 2., kedd 07:15, frissítve: kedd 08:28

Akár már egy héten belül bejelentheti Áder János köztársasági elnök, hogy mikorra tűzi ki a 2018-as választás időpontját.

A törvény alapján az államfő a voksolás napja előtt legalább hetven, de legfeljebb kilencven nappal a kitűzött dátum előtt kell megnevezni a dátumot. Az ellenzéki pártok közül a Jobbik, az LMP és a Momentum önállóan indul, az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az Együtt és a Párbeszéd esetében azonban ez még nincs teljesen tisztázva.

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Áder János2018-as választás

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