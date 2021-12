Nem kell Márki-Zay kék szalagja

Megosztás itt:

A Márki-Zay Péter mögé elsőként beálló Momentum távolodni látszik Hódmezővásárhely polgármesterétől, mióta Fekete-Győr Andrást Donáth Anna váltotta az elnöki poszton. Ennek egyik jele, hogy Donáth lecserélte a nemrég alakult baloldali kampánytanács korábbi momentumos delegáltját, aki lapunk belső forrásai szerint jobb szakember volt a mostaninál. A Magyar Nemzet értesüléseit megerősíti, hogy Donáth Anna a Jelennek adott interjúban a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje kapcsán irányt tévesztett kampányról, elfecsérelt másfél hónapról beszél. A Momentum új elnöke, ismét ellentmondva Márki-Zaynak, arról is beszélt, hogy nem támogatják, hogy feles többséggel alkotmányozzanak.

Közben úgy tűnik, hogy a hódmezővásárhelyi politikus kormánnyal szembeni korrupciós vádakra épülő kampánya továbbra is keveseket érdekel a baloldalon.

A politikus fő kampányüzenetét hordozó kék szalag csak egy-két, a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz tartozó politikuson bukkant fel eddig, miközben a többi baloldali szövetségese valamilyen ismeretlen okból nem hordja a jelképet.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje a Facebookon azt írta, aktivistáik Budapest legnagyobb terein várták a hét végén azokat, akik csatlakozni szeretnének a korrupcióellenes küzdelemhez.

Szintén egyedül maradt kék masnijával Márki-Zay a Párbeszéd szombati kongresszusán is. A közös sajtótájékoztatón a Városháza-botrányban nyakig úszó Karácsony Gergely főpolgármester és Szabó Tímea mellett a baloldali közös kormányfőjelöltje, Márki-Zay Péter is felszólalt, aki a korábbi, rezsicsökkentést és a kormánypárti választópolgárokat becsmérlő, támadó kijelentései után most 77 százalékos rezsicsökkentésre tett ígéretet.

Miután azonban Márki-Zay és a Párbeszéd listavezetőjévé választott Karácsony elmondta a mondandóját, a sajtótájékoztató végén, a sajtó kérdéseinél már bontották a kapcsolatot. Úgy tűnik, kínos lett volna nekik saját Facebook-oldalukon közvetíteni a számukra kellemetlen kérdéseket.

Márki-Zay Péter szombaton Bige Lászlóval is találkozott egy étteremben. A leleplező felvételt a Hír TV-nek egy néző küldte el. A hódmezővásárhelyi polgármester a találkozó után azt mondta: nem érdekli, hogy ki ad neki pénzt, és azt szeretné, ha a műtrágyakirályként elhíresült milliárdos támogatná őt. Úgy fogalmazott: akár az ördöggel is összefog Orbán Viktor ellen.

