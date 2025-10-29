Nem kell félteni a kenyerünket! Áttörés az aszálytűrő búza nemesítésében + videó
2025. október 29., szerda 06:40
| Hír TV
Van egy hírünk, ami valódi reményt adhat a klímaváltozás korában! Magyar kutatók áttörést értek el az aszálytűrő búza nemesítésében! A Napindítóban ma Bidló Gáborral, a Budagabona Kft. ügyvezetőjével járjuk körbe, mit jelent ez a szenzációs fejlesztés a magyar gazdák, az élelmiszer-biztonságunk és a mindennapi kenyerünk szempontjából.
