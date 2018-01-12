2018. január 13.,
szombat, Veronika napja

Nem kap gyermekotthont Simonka faluja

Hír TV

2018. január 12., péntek 20:37, frissítve: péntek 22:21

Simonka György fideszes országgyűlési képviselőnek sem teljesülhet minden álma, mert egyelőre nem épül speciális gyermekotthon a falujában.

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény szerint ugyanis a pályázati kiírásra nem érkezett érvényes ajánlat. A Békéscsaba melletti Pusztaottlakán különböző függőségekkel küzdő lányok számára alakítottak volna ki egy 20 férőhelyes speciális gyerekotthont.

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gyermekotthonSimonka György

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