Nem jelent fokozott kockázatot az új koronavírus a kismamákra

6-ra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultaké Magyarországon. 131-re nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 117 magyar állampolgár. Mindegyik halálos áldozatnak krónikus betegségei voltak - mondta Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Szlávik János közölte: a gyógyultak között van 40 és 60 év körüli is, nem csupán a fiatalok gyógyulhatnak ki a betegségből. Hét embert ápolnak intenzív osztályon koronavírus-fertőzéssel a Szent László Kórházban – mondta Szlávik János. Bárki bárkit megfertőzhet, az ország minden pontján jelen lehet a vírus. Mindenkire kötelezőek a szabályok, csak így van lehetőség csökkenteni a betegek számát és a vírus terjedését - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Internetről letölthető plakáttal egészült ki az idősek védelmében a koronavírus-járvány elleni védekezés - jelentette be az országos tisztifőorvos. Közös videóüzenetben kérte az Országgyűlést a koronavírus-törvény elfogadására Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A koronavírus-törvényt kedden meg kell szavaznia az Országgyűlésnek - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Bayer show-ban. Kocsis Máté kiemelte: az ellenzék nem kötheti meg a kormány kezét egy ilyen súlyos helyzetben.Hozzátette: a politikai ellentéteket most félre kell tenni, egy üggyel kell foglalkozni, a koronavírus elleni védekezéssel, az emberek egészségének megőrzésével. A DK nem fogja megszavazni a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot, ahogy azt sem támogatja, hogy az indítványt házszabálytól eltéréssel tárgyalja a parlament – közölte Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnök. Veszélyhelyzetben helytelen és veszélyes álhíreket terjeszteni, különösen olyanokat, amelyek aláássák azokat az erőfeszítéseinket, amelyekkel meg akarjuk védeni a lakosságot a veszélyes járványtól - hangsúlyozta Kovács Zoltán az abouthungary.hu oldalon. A büntető törvénykönyv szigorítását javasolja a kormány az álhírek terjesztése miatt.Az új rendelkezés szerint, aki a különleges jogrend idején valótlan tényt közöl, amely akadályozza a védekezés eredményességét, arra akár 5 év börtön is kiszabható lenne. A hatósági karantént jórészt betartják az érintettek, de vannak, akik felelőtlen magatartásukkal veszélyeztetik a többiek testi épségét, egészségét, életét – mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor közölte: ha nem igazolt koronavírusos szegi meg a hatósági házi karantén szabályait, akkor szabálysértési eljárást indítanak ellene, ha igazolt beteg, akkor bűncselekmény miatt vonják felelősségre. Elkapta a fertőzést, mégis bement dolgozni és műteni a Szegedi Tudományegyetem rektora - tudta meg az RTL Klub híradója. A csatorna információi szerint az orvos nemrég Ausztriában volt síelni, de nem vonult házi karanténba. Határozatlan ideig bezárnak a szállodák Hévízen is a koronavírus-járvány miatt. Az intézmények tájékoztatása szerint jelenleg néhány vendég még van a hotelekben, azonban mindannyian a hazautazásukat intézik. Magyar fesztiválok, számos klub és koncerthelyszín közösen arra buzdítják a zenészeket, popsztárokat, előadókat, hogy a következő hetekben-hónapokban aktívan vegyenek részt a Maradj otthon! kampányban. Otthonmaradásra kérte a koronavírus-járvány miatt az időseket Borbás Marcsi televíziós műsorvezető. A Magyar Teátrumi Társaság üdvözli és köszöni a kormány döntését, mellyel a kultúra területén, különösen pedig az előadóművészetben dolgozók számára anyagi könnyebbségeket biztosít. Több mint 180 milliárd forint értékben vásároltak a vállalkozások új mezőgazdasági gépet tavaly, 3 százalékkal többet a megelőző évinél - derül ki a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet felméréséből. Hazudtak az Európai Unió vezetői, amikor az emberi jogokra hivatkozva beengedték a migránsokat - mondta Földi László a Kossuth rádióban. A biztonságpolitikai szakértő szerint a koronavírus elleni védekezés mintájára korábban is lezárhatták volna a határokat, hogy megvédhessék a kontinenst a gazdasági bevándorlástól. A koronavírus-járvány elleni összehangolt fellépésről és állandó kapcsolattartásról egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke a Karmelita kolostorban. Szerbia és Magyarország összehangolja a koronavírus elleni védekezését - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyarok és a szerbek szoros egymásrautaltságban élnek, különösen az ilyen súlyos kihívással érintett helyzetekben. 5,6-os és 5,1-es erősségű földrengés volt a horvát főváros, Zágráb térségében, mintegy 9 kilométeres mélységben. Egy gyerek életét vesztette, többen megsérültek, megrongálódott a város jelképének számító katedrális. A károkat és sérüléseket okozó zágrábi földrengés után Orbán Viktor miniszterelnök szolidaritásáról biztosította Andrej Plenkovic horvát kormányfőt, és felajánlotta Magyarország segítségét. Nem léphetnek be Romániába ma este 22 órától a nem román állampolgárok, 22 órától reggel 6 óráig részleges kijárási tilalmat vezetnek be. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 307 278-ra nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 13 049, 92 373 ember meggyógyult. Átlépte az ezret az új koronavírussal fertőzöttek száma Csehországban. Több térségbeli országban további szigorításokat rendeltek el. Spanyolországban több mint 3500 újabb koronavírus-fertőzést igazoltak az elmúlt 24 órában, ezzel az eddig kiszűrt betegek száma meghaladta a 28500-at - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium. Olaszországban minden eddiginél többen, 793-an haltak bele az új típusú koronavírus-járvány okozta betegségbe az elmúlt 24 órában, ezzel 4825-re nőtt az áldozatok száma, a fertőzötteké több mint 53 ezerre emelkedett. Leállítják a nem létfontosságú termelési tevékenységet Olaszországban. Nyitva maradnak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt bezárják - jelentette be Giuseppe Conte olasz kormányfő. Oroszország katonaorvosokat, fertőtlenítő-járműveket és orvosi műszereket küld Olaszországba, hogy segítse az új típusú koronavírus okozta járvány elleni harcot - közölte az orosz védelmi minisztérium. 562-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Franciaországban, a kórházban ápolt betegek száma 6172, közülük több mint 1500-an vannak intenzív osztályon. Németországban lassuló ütemben növekszik az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. Ma délelőttig 22 364 esetet regisztráltak, ami 2516 esettel - 12 százalékkal - több az egy nappal korábbi 19 848-nál. 150 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomaggal kívánja csökkenti a koronavírus-járvány okozta válságot a német kormány. Nagy-Britanniában kétszáz fölé emelkedett az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma. Noha Belgium lakossága fegyelmezetten követi a bevezetett vészhelyzeti intézkedéseket, a járványügyi helyzet alakulása miatt a rendkívüli rendelkezések legalább további nyolc hétig érvényben maradnak - mondta Maggie De Block egészségügyi miniszter. Negatív lett Mike Pence amerikai alelnök és felesége, Karen Pence vírustesztje. Háromnegyed óra alatt kimutatja a koronavírus-fertőzést egy amerikai cég új gyorstesztje. A termék forgalmazására már engedélyt is kapott a vállalat. A GeneXpert nevű tesztet a jövő héttől kezdik forgalmazni, használata nem igényel különösebb szaktudást. 21 migránst mentett ki a spanyol parti őrség a Kanári-szigetek közelében. A Miatyánk-imádság közös elmondására szólította fel a világ keresztényeit az új koronavírus-fertőzés teremtette helyzetben Ferenc pápa. A közös ima március 25-én déli 12 órakor lesz. Zala megyében is érezhető volt a horvátországi földrengés, az első információ szerint a fölmozgás Muraszemenyén okozott kisebb kárt - közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt magyaroknak és a Magyarországon rekedt izraelieknek. ORFK: Új munkarendben dolgoznak az igazgatásrendészeti szolgálati ágban a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyet visszavonásáig. ITM: Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító, lejáró hivatalos okmányokat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig. Éjszakai kiképzést tartanak a Magyar Honvédség Gripenjei hétfőtől - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A leghíresebb spanyol futballedzők közé tartozó Unai Emery az olasz bajnokság egyik, egyelőre nem megnevezett élvonalbeli csapatánál folytathatja pályafutását – közölte a Tuttomercatoweb. Zlatan Ibrahimovic, az AC Milan klasszis svéd játékosa a mostani idény végén befejezheti futballkarrierjét - írta a La Gazzetta dello Sport.