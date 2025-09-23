Nem javasolják Ilaria Salis, Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggyesztését + videó

Nem javasolja az Európai Parlament szakbizottsága sem a szélsőbaloldali olasz képviselőnő, Ilaria Salis, sem pedig Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. A végső döntést az Európai Parlament plenáris ülésén hozzák majd meg Strasbourgban, két hét múlva. Brüsszelben ott volt tudósítónk, Bugnyár Zoltán.
A legújabb információk szerint Magyar Péterék a 13. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés eltörlését tervezik, ezzel pedig egyenesen a magyar választókra, elsősorban a nyugdíjasokra lőnének. A Tisza Párt mindezt a brüsszeli elit nyomására teszi, a magyar emberek érdekei ellenében.
Miért bújik Magyar Péter a mentelmi joga mögé? Az Európai Parlament döntése rávilágított arra, hogy a politikus függő helyzetbe került Brüsszelben. Hátborzongató paktum köttetett a hátunk mögött: cserébe a védelemért, Magyar Péter támogatja a háborút, a migrációt és az adóemeléseket.
Kedden a Békés vármegyei Lőkösházára várták Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy átadják a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal fejlesztését. Az eseményt a HírTV és közösségi felületeink élőben közvetítették