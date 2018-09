Nem ismerte el bűnösségét a bíróságon Sallai Róbert Benedek

Hadházy Ákos volt LMP-s képviselő még áprilisban, könnyű testi sértés vétsége miatt tett feljelentést a párttársa, Sallai Róbert Benedekkel szemben, mert - állítása szerint - egy etikai bizottsági meghallgatáson megpróbálta megütni, de végül csak felborította. Hadházy Ákos viszont eszméletét vesztette.

A bíróság zárt tárgyaláson hallgatta meg a két felet, békíteni szerette volna őket. Ez bő egy órás tárgyalás után sem sikerült.

„Ügyfelem, Sallai Róbert Benedek is azt gondolja, hogy egy közéleti szereplőnek illett volna ma példát mutatnia abban, hogy kulturált emberek módjára meg tudnak egyezni, bocsánatot tud kérni egyik a másiktól, és a másik ezt pedig elfogadja. A bűncselekmény elkövetését, már a testi sértését nem ismerte el, és én is azon a jogi állásponton vagyok, hogy ez nem valósult meg. Mindazonáltal az a magatartás, ami ott, akkor tanúsított, az nem volt helyénvaló, ezt már akkor, közvetlenül az eset után is elismerte Sallai Róbert Benedek, és most is kész volt ezért bocsánatot kérni, sőt meg is tette jegyzőkönyvbe foglalható módon” – mondta Bárándy Gergely, Sallai ügyvédje.

Hadházy Ákos azt mondta, azért nem kér bocsánatot, mert azt szeretné, ha a bíróság mondaná ki, hogy ez egy méltatlan és helytelen cselekedet volt.

„Nincsen semmilyen harag és bosszúállási vágy Sallai Róbert Benedek iránt bennem. Azonban ez a cselekedete sokkal-sokkal károsabb, mint az elsőre látszik, hiszen a magyar politikai életben egyre nagyobb tendencia az, hogy az indulatok gerjesztése a cél, és az indulatok bizony nagyon könnyen fel is gerjednek, mint ahogy láttuk. Ez a folyamat rendkívül káros, és ezért tartom fontosnak, hogy erről a bíróság döntsön” – jelentette ki a politikus.

A tárgyalás a bizonyítási eljárással folytatódik.