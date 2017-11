Nem is gondolná, mennyi mindenért vonhat le tőlünk pénzt a bank

Akár százféle díjtétel is tartozhat egy-egy bankszámlához, azaz ennyi jogcímen vonhat le tőlünk pénzt a pénzintézet különféle tranzakciókra vagy egyéb költségekre hivatkozva – derül ki a Panaszkönyv összeállításából. A fogyasztóvédelmi magazin annak is utánajárt, hogy mire figyeljünk a számlanyitásnál, illetve költségeknél.

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője szerint a számlatulajdonosok nagy része egyáltalán nem figyeli a számlájával kapcsolatos változásokat.

„A magyar lakosságnak körülbelül az 5-6 százaléka gondolkozik egyáltalán bankszámla-, illetve bankváltásban jellemzően, nagyon sokan borzasztó hosszú ideig benne maradnak egy bankszámlában. Jellemző az, hogy tíz évvel ezelőtt megnyitott bankszámlákban ücsörgünk” – mondta el a pénzügyi szakember.

A Panaszkönyv több pénzintézetet is felkeresett, hogy feltérképezze a számlanyitás költségeit és az átláthatóságot.

A Magnet Banknál becsületkasszás számlavezetési díjjal próbálják becsalogatni az ügyfeleket, azaz mindenki annyit fizet, amennyit jónak lát.

A CIB Banknál azt tanácsolják a potenciális ügyfeleknek, hogy küldjék el nekik a jelenlegi számlájuk adatait, majd az alapján kitalálják, hogy mi lenne a bankot váltó ügyfél számára az ideális megoldás. „Amikor itt van, akkor intenzíven át tudjuk nézni, hogy mi az, amiből faragható, mi az, ami kell, mi az, ami teljesen benne van, de nem igényli. Így nekem kicsit könnyebb a helyzetem” – fogalmazott az ügyintéző.

Az OTP-nél az első kérdések személyes jellegűek voltak. Egy képzeletbeli hozzátartozó nevében érdeklődött a stáb.

– Külföldre jár?

– Nem jellemző.

– Érkezik munkabér jelenleg?

– Igen.

– Mennyi ez a munkabér?

– 250 körül.

– Mennyi idős ez az úr?

– 35 feletti.

– Rendben.

– Miért érdekesek ezek az információk?

– Mert van nagyon sokféle számlacsomagunk, ki mire szeretné használni. Tehát, ha valaki mondjuk rendszeresen jár be az OTP-be, mert nem szeret az interneten bankolni, akkor olyan számlacsomagot ajánlok neki.

– És az, hogy mennyi idős, miért fontos?

– Azért, mert van olyan számlacsomag, amely a 35 év alattiaknak szól, ehhez a jövedelemhez több kedvezményt tud igénybe venni.

Látszólag tehát csak az ügyintézők kérdéseire kell válaszolni, akik megtalálják az ideális számlatípust a leendő ügyfél számára. A legtöbb számlacsomagban azonban így is, úgy is sok az egyéb költség, havi számlavezetési díj mellett a netes és sms-szolgáltatásokért is fizetni kell, csakúgy mint a kézpénzfelvételért, csoportos utalásért, egyenleglekérdezésért, bankkártyáért, sőt még a pin kód megváltoztatásáért is.

„Egy-egy bankszámlához több mint száz potenciális díjtétel tartozhat. Ez nem jelenti azt, hogy minden bank minden bankszámlához ennyi különböző díjtételt hozzárendel, potenciálisan ennyi a díjtételek száma” – mondta el Sándorfi Balázs.

A szakértő szerint a bankoknak kötelező minden költséget feltüntetniük az általános szerződési feltételekben. Csak legyen türelme figyelmesen végigolvasni az ügyfélnek, mert van olyan pénzintézet, ahol nyolcvan oldal hosszú ez a leírás.