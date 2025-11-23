Keresés

Belföld

Nem hajtóvadászat, hanem törvényesség: Horváth László a celebek drogügyeiről és az iskolai védelemről

2025. november 23., vasárnap 08:00 | MTI
Horváth László Kábítószer-ellenes küzdelem Drogprevenció Zéró tolerancia Celebek

Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart, és a legfontosabb cél a drogok fizikai elérhetőségének radikális csökkentése – jelentette ki Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

  • Nem hajtóvadászat, hanem törvényesség: Horváth László a celebek drogügyeiről és az iskolai védelemről

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki a kormány drogpolitikájának alapelveit. A politikus szerint Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart, de ehhez a fizikai elérhetőség radikális csökkentésére van szükség.

 Nyugati kudarc vs. zéró tolerancia

 A kormánybiztos rámutatott, hogy a nyugat-európai liberalizációs modell nem vezetett eredményre. Példaként említette Németországot, ahol az egészségügyi miniszter is elismerte a tavalyi enyhítések okozta problémákat, valamint Franciaországot, amely a szigorú törvények ellenére is "kábítószer csapdájába esett".

Ezzel szemben a magyar stratégia a zéró toleranciára épít. "A prevenciónak egy nagyon fontos része az, hogy ne legyen új belépő" – fogalmazott Horváth László, hozzátéve, hogy a kínálat csökkentése a fogyasztás mérséklődéséhez vezet.

 Celebek felelőssége és a törvény szigora

 A műsorban szóba került az ismert zenészeket érintő kábítószeres ügyek sora is. Horváth László hangsúlyozta: az alaptörvény tiltja a kábítószer népszerűsítését, és a művészek népszerűsége nem felmentést, hanem fokozott felelősséget jelent, hiszen fiatalok százezrei követik őket.

A politikus visszautasította a "hajtóvadászat" vádját, rámutatva a tényekre: az elmúlt fél évben indult 8300 büntetőeljárásból mindössze két esetben volt érintett ismert személy. A szórakozóhelyekkel kapcsolatban megerősítette: a rendőrségnek joga és kötelessége fellépni, ha egy nyomozás szálai oda vezetnek, és indokolt esetben kezdeményezhetik az üzlet bezárását a bűnismétlés megakadályozása érdekében.

Forrás: MTI

 

Iskolai prevenció és társadalmi összefogás

 

A kormánybiztos kiemelte az iskolák védelmének fontosságát, mivel a terjesztők – gyakran fiatalkorú diákok – már az intézményekbe is bejutnak. A cél a pedagógusok támogatása: segítséget kapnak a drogok felismeréséhez és a fogyasztás tüneteinek azonosításához, valamint ahhoz, hogy tudják, kihez fordulhatnak segítségért.

Horváth László beszámolt a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének megalakulásáról is, amely Miskolcon jött létre a múlt héten. Ez a kezdeményezés nem egy újabb hivatalt, hanem egy mozgalmat jelent, amelynek célja a jó gyakorlatok (pl. miskolci seriffrendszer) megosztása és a helyi közösségek ellenálló képességének megerősítése.

