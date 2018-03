Nem hajlandó helyreigazítást közölni a Magyar Idők

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6:30 - A HORTOBÁGYON JUHÁSZOKAT SZORÍTANÁNAK KI A VADÁSZOK. VENDÉG: GÕGÖS ZOLTÁN ELNÖKHELYETTES, MSZP 6:40 - TÛZIFA ÁFA-CSÖKKENTÉS A REZSICSÖKKENTÉSBÕL KIMARADÓKNAK. VENDÉG: SNEIDER TAMÁS ALELNÖK, JOBBIK 8:30 - A PERONON: SZÉL BERNADETT, AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE KORMÁNYBARÁT TURISZTIKAI VÁLLALKOZÓ FIZETTE SEMJÉN ZSOLT SVÉDORSZÁGI VADÁSZATAIT MAGYAR NEMZET. VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ SEMJÉN ZSOLTTAL SZEMBEN A JOBBIK ÉS FELJELENTÉST IS TESZ. LMP: NEM ÁRULJA EL AZ ÜGYÉSZSÉG, MILYEN MEGÁLLAPÍTÁSOKAT TETT AZ OLAF. JOGHÉZAG MIATT NEM MINÕSÜLHET TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSNAK A FIDESZES BUSZOZTATÁS A BÉKEMENETRE. KUTYAPISZOK-GYÛJTÕ ZACSKÓKAT OSZTOGATOTT A VII. KERÜLETI LAKOSOKNAK A FIDESZES JELÖLT, BAJKAI ISTVÁN 444. A FIDESZ TÁMOGATÓI ÍVEIN GYÛJTI A VÁLASZTÓPOLGÁROK ALÁÍRÁSAIT HVG. FELFÜGGESZTETTE AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT, SZEPESSY ZSOLT KÉPVISELÕJELÖLT MENTELMI JOGÁT EGYHANGÚ DÖNTÉSSEL AZ NVB INFOSTART.HU. ÚJABB JELÖLTNÉL ÉRVÉNYTELENÍTETT AJÁNLÁSOKAT AZ NVB, A DÖNTÉS AZ OROSHÁZI SZÉKHELYÛ VÁLASZTÓKERÜLETET ÉRINTETTE. TOVÁBB OLVADT A KORMÁNYPÁRTOK TÁMOGATOTTSÁGA A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN, 40-RÕL 36%-RA CSÖKKENT - IDEA INTÉZET. KARÁCSONY GERGELY SZERINT AZ MSZP-PÁRBESZÉD JOBB CÉLOKRA CSOPORTOSÍTANÁ ÁT AZ UNIÓS KIFIZETÉSEKET. SZÍJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG NEM ÉRT EGYET AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJAVASLAT ALAPÁLLÍTÁSÁVAL, AMELY SZERINT A MIGRÁCIÓ JÓ. ÓNODI-SZÛCS ZOLTÁN: NÉGY ÉS FÉL ÉV MÚLVA NYÍLHAT MEG A DÉL-BUDAI CENTRUMKÓRHÁZ. TÜNTETÉST SZERVEZ MÁRCIUS 24-ÉRE A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET. A DOLGOZÓK AZÉRT DEMONSTRÁLNAK, MERT AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉREMELÉS SEM OLDOTTA MEG A BAJOKAT. NÉGYSZÁZAN DEMONSTRÁLTAK FEBRUÁRI MUNKABÉRÜK KIFIZETÉSÉÉRT A STYL FASHION KFT. DOLGOZÓI A SZOMBATHELYI VÁROSHÁZA ELÕTT. INGYEN OLVASHATJÁK A HELYIEK A VÁLASZTÁSI IDÕSZAKBAN A MÉSZÁROS LÕRINC TULAJDONÁBAN LÉVÕ HEVES MEGYEI HÍRLAPOT INDEX. A SZOCIALIZMUS JUTOTT ESZÉBE AZ ESZTERGOMI BELVÁROSI SZENT PÉTER ÉS PÁL TEMPLOM PLÉBÁNOSÁNAK A KÖZTÉVÉ SVÉDORSZÁGI BESZÁMOLÓJA UTÁN 24.HU. TOVÁBBRA IS TÖRTÉNELMI CSÚCSON AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMA ÉS ARÁNYA MAGYARORSZÁGON PORTFOLIO.HU. BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT ROBERT KALINÁK SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER. A POLITIKUS HELYZETE A JÁN KUCIAK LELÖVÉSE UTÁNI KORMÁNYVÁLSÁGBAN GYENGÜLT MEG. KALINÁK LEMONDÁSÁT AZZAL INDOKOLTA, HOGY ÍGY A NYOMOZÓHATÓSÁGOKNAK NAGYOBB TERÜK LESZ DOLGOZNI. TIZENHÉT MINISZTERHELYETTES LEMONDÁSÁT FOGADTA EL MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ A KORMÁNYZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. A NÉMET VÁLLALATOK ÉVENTE 9 MILLIÁRD EURÓT VESZÍTHETNEK NAGY-BRITANNIA EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGÁNAK MEGSZÛNÉSÉN. EU KÜLÜGYI FÕKÉPVISELÕ: AZ UNIÓ NEM FOGJA ELISMERNI AZ ÖNKÉNYESEN ELCSATOLT KRÍMBEN TARTANDÓ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁST. LETARTÓZTATÁSI PARANCSOT ADTAK KI IVAN SZAVVIDISZ, A GÖRÖG PAOK SZALONIKI FUTBALLKLUB TULAJDONOSA ELLEN. A SPORTVEZETÕ EGY VASÁRNAPI BAJNOKIN FEGYVERREL ROHANT BE A PÁLYÁRA A JÁTÉKVEZETÕHÖZ. JELEN VANNAK AZ EBESZ MEGFIGYELÕI KÁRPÁTALJÁN, AZ UKRÁN HATÓSÁGOK CÁFOLATA ELLENÉRE. SZÍRIÁBAN MEGHALADTA 350 EZRET A POLGÁRHÁBORÚ HALÁLOS ÁLDOZATAINAK A SZÁMA HVG. LEGKEVESEBB ÖTVENEN MEGHALTAK, MIKOR LEZUHANT EGY UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP KATMANDUBAN. DÉL-KOREA EDDIG NEM KAPOTT VISSZAJELZÉST ÉSZAK-KOREÁTÓL, HOGY PHENJAN KÉSZ-E AZ USA-VAL TÁRGYALNI HVG. A KÍNAI PARLAMENT MEGSZAVAZTA, HOGY AKÁR ÉLETE VÉGÉIG AZ ORSZÁGOT IRÁNYÍTHASSA AZ ÁLLAMFÕ, HSZI CSIN-PING. CSÖKKENTI BRUTTÓ 3 FORINTTAL A BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A MÁRCIUS 15-I RENDEZVÉNYEK MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ KEDDTÕL PÉNTEKIG BUDAPEST BELSÕ KERÜLETEIBEN. KÉT KAMION ÜTKÖZÖTT A 42-ES FÕÚTON, BERETTYÓÚJFALU ÉS MEZÕPETERD KÖZÖTT, MINDKÉT SOFÕR SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.