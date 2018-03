Nem hagyta szó nélkül a kormánypárti képviselők távolmaradását az ellenzék

A nagy kampányolás mellett a parlament rendkívüli ülésére már nem maradt ideje a miniszterelnöknek, sőt: három képviselő kivételével az összes kormánypárti képviselő hiányzott, ezért határozatképtelenség miatt be is rekesztették az ülést. Az ellenzék ezt szóvá is tette napirend előtt, mivel az ügynökakták nyilvánosságra hozására, és a devizahitelesek megsegítésére lettek volna javaslataik.