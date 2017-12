Nem forgathatott a Mikulásról a Hír TV a felcsúti kisvasúton

Ellátogatott a felcsúti kisvasútra is a Mikulás, de a településen tartott rendezvényen nem gyűjtöttek adományokat. A vonal meghosszabbítását viszont tervezik, erről már napokkal ezelőtt beszélt Mészáros Lőrinc polgármester.

„Az önkormányzat részben ennek a hasznát élvezi, hiszen rengeteg turista megfordul és fogyaszt itt az egységekben” – mondta a felcsúti kisvasút kapcsán Mészáros Lőrinc még hétfőn. A gázszerelőből lett milliárdos polgármester szerint további fejlesztéseket is terveznek a hatszázmillió forintos uniós forrásból megvalósult kisvasút vonalán.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Fejleszteni szeretnénk a kisvasutat mindenképpen Lovasberényig, illetve nagyon fontos, úgy gondoljuk, hogy Bicskére be tudjuk kötni. Hiszen Bicskéről nagyon jó ráhordás lenne, nem kellene mindenkinek személygépkocsival leutazni, hanem vasúttal le tudnának jönni a bicskei állomásig, és ott egy átszállással igénybe tudnák venni ezt a turisztikai attrakciót” – magyarázta.

Orbán Viktor barátja arról nem beszélt, hogy milyen látogatói számmal lenne elégedett. 2016-ban összesen 23 799 darab jegyet váltottak a kisvasútra, ám volt ötvenhárom olyan nap, amikor egyetlenegyet sem adtak el. A tavalyi mikulásjáratra 1300 jegy talált gazdára.

A feldíszített járatra idén is sokan voltak kíváncsiak. Szombat délelőtt megteltek a vagonok családokkal, gyerekekkel, és persze ott volt a Mikulás is. Az ünnepi hangulat azonban nem mindenkit ragadott magával. A Hír TV stábja a Pancho Arénánál szállt fel a vonatra, egy megállóval később azonban a biztonsági szolgálat leállíttatta a forgatást. Néhány perccel később az egyik szervező is megjelent.

– A mikulásjáratról szeretnénk forgatni.

– A vonaton ugye nem lehet forgatni, itt közterületen vagyunk, itt lehet. Csak a vonaton nem kellene, jó?

Az állomás épülete és a mikulássátor is tiltólistára került. Az utóbbiban egyébként a gyerekek rajzoltak, festettek, és arcfestés is volt. Azt sem mondták el a szervezők, hogy a hétvégén milyen programokkal várják a gyerekeket. Mivel a kamerát nem engedték fel a vonatra, csak telefonnal lehetett felvételeket rögzíteni a Mikulásról. De azt is igyekezett megakadályozni az ajtóban álló jegykezelő.

A Pancho Arénánál egy anyuka azt mondta, a gyerekek nagyon élvezték a programokat, de kis hiányérzet maradt bennük. „Kicsit rövidnek tartjuk a vonatútvonal hosszát. És ami nagy probléma volt, hogy a Télapó nem jött be a mi vagonunkba” – jegyezte meg az asszony.

Ha a Mikulás hiányára nem is, a nyomvonal hosszára hamarosan lehet megoldás, ugyanis nemcsak a felcsúti polgármester, hanem Orbán Viktor is azt mondta korábban, hogy érdemes lenne meghosszabbítani Bicskéig vagy Lovasberényig.