2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért! – Orbán Viktor történelmi beszéde a Kossuth téren + videó

2025. október 23., csütörtök 15:00 | Hír TV
háború béke ünnepi beszéd szuverenitás október 23. 1956 Békemenet Orbán Viktor Brüsszel

"Ez már az űrből is látszik!" – köszöntötte Orbán Viktor a Kossuth teret megtöltő történelmi tömeget a Békemeneten. A miniszterelnök ünnepi beszédében párhuzamot vont 1956 és a mai brüsszeli háborús politika között, egyértelművé téve: "Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!".

  • Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért! – Orbán Viktor történelmi beszéde a Kossuth téren + videó

Sorra szűnnek meg a Tisza Párt háttérszervezetei + videó

Sorra szűnnek meg a Tisza Párt háttérszervezetei + videó

 Szervezési hiányosságok, koordinációs problémák és pozícióharcok. Ezekről számoltak be a Célpont című műsorunknak korábbi Tisza-sziget tagok. Magyar Péter szerint viszont csak azok a szerveződések szűnnek meg, amelyek nem végeztek valódi munkát.

Rekordtömeg a Békemeneten, kiállás a háború ellen + videó

Rekordtömeg a Békemeneten, kiállás a háború ellen + videó

 Minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze a mai békemeneten, hogy kiálljanak a szabadságért és a háború ellen - hangsúlyozta a CÖF-CÖKA elnöke a HírTV-nek. Csizmadia László kifejtette: az esemény sorsdöntőnek számít a brüsszeli nyomásgyakorlás és a háborús fenyegetés miatt.
