Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért! – Orbán Viktor történelmi beszéde a Kossuth téren + videó

"Ez már az űrből is látszik!" – köszöntötte Orbán Viktor a Kossuth teret megtöltő történelmi tömeget a Békemeneten. A miniszterelnök ünnepi beszédében párhuzamot vont 1956 és a mai brüsszeli háborús politika között, egyértelművé téve: "Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!".
Szervezési hiányosságok, koordinációs problémák és pozícióharcok. Ezekről számoltak be a Célpont című műsorunknak korábbi Tisza-sziget tagok. Magyar Péter szerint viszont csak azok a szerveződések szűnnek meg, amelyek nem végeztek valódi munkát.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tűzfalcsoport osztott meg egy videót, amiben a volt vezérkari főnök az egyik lakossági fórumán lekicsinylő módon beszélt Magyarország semlegességi törekvéseiről, utána pedig meggyalázta az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait.
Minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze a mai békemeneten, hogy kiálljanak a szabadságért és a háború ellen - hangsúlyozta a CÖF-CÖKA elnöke a HírTV-nek. Csizmadia László kifejtette: az esemény sorsdöntőnek számít a brüsszeli nyomásgyakorlás és a háborús fenyegetés miatt.