Most az uniós belügyminiszterek által elfogadott migránskvóta alapján minden országba illegális bevándorlókat akarnak áttelepíteni így Magyarországra is. Aki nem fogadja be a migránsokat, azt Brüsszel megbünteti.

Minden visszautasított migráns után büntetésként 22 ezer eurót azaz 8 millió forintot kell fizetni.