Nem fenyeget lezárásokkal az őszi járványhullám

Ausztriában a múlt héten 15 ezer fölé emelkedett az újonnan regisztrált napi fertőzöttek száma, miközben augusztustól szeptember közepéig ritkán ment ötezer fölé. Az osztrák sajtó beszámolója szerint

a százezer lakosra jutó fertőzöttek számát tekintve a kilencmillió lakosú Ausztria Európa élvonalában van.

Pénteki adatok szerint 1490 fertőzött szorul kórházi kezelésre, 456-tal többen, mint egy héttel korábban. Szakértők szerint az őszi időjárás és az iskolakezdés is kedvez a járvány terjedésének. Peter Klimek kutatóorvos az Österreich című lapnak azt mondta, a vírus omikron variánsának domináns BA.5 alváltozata napi 30-50 ezer embert fog megfertőzni a járványhullám felerősödésekor.

Látványosan emelkednek az esetszámok Németországban is: csütörtökön több mint 96 ezer fertőzöttet regisztráltak, miközben augusztus végén, szeptember elején 30-50 ezer között mozgott ez a szám. Karl Lauterbach egészségügyi miniszter pénteki sajtótájékoztatóján felszólította a tizenhat német szövetségi állam hatóságait, hogy kövessék figyelemmel az esetszámok alakulását, hogy időben tudják meghozni a megfelelő óvintézkedéseket. Mint mondta, jelenleg még

nem aggódnak a járványhelyzet miatt, az ország ugyanis jobban fel van készülve az őszi és téli időszakra, mint tavaly volt.

Szombat óta új szabályok léptek életbe a járvány terjedésének megakadályozására: kötelező FFP2 típusú maszkot viselni a kórházakban, az idősotthonokban és a távolsági vasúti járatokon. A szövetségi államok szükség esetén kötelező maszkviselést rendelhetnek el a tömegközlekedési eszközökön, az iskolákban, az üzletekben és az éttermekben.

Felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban is. A múlt héten a 4700-at is elérte az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, a nyár végén még kétezer körüli volt a napi esetszám. Az új fertőzések napi száma április közepe óta most első ízben lépte túl a négyezret. Az elmúlt héten 414-gyel 1381-re emelkedett a kórházakban kezelt betegek száma. Szakértői vélemények szerint azonban jóval magasabb a fertőzöttek száma, mint amit a statisztikák mutatnak – jelentette az MTI. Omar Sere biológus a közszolgálati rádióban vasárnap 120 ezerre becsülte a csehországi fertőzöttek jelenlegi számát. Szerinte ezeknek

az embereknek a fele nem is tudja, hogy covidos, mert a fertőzésnek nem mindenkinél vannak konkrét jelei.

Egyre több szakértő és orvos javasolja, hogy az emberek az egészségügyi intézményekben, üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön viseljenek ismét védőmaszkot.

Szlovákiában egyelőre nem látszódik, hogy berobbant volna az őszi járványhullám. Pénteken négyszáz, szombaton háromszáz új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak: ezek a számok egyelőre messze elmaradnak a februári húszezertől vagy akár a júliusi ezertől. Kórházban viszont 579 beteget ápolnak koronavírus-fertőzéssel – szerdán még 536-an voltak –, közülük 27 páciens szorul intenzív kezelésre, hat ember életét segíti lélegeztetőgép. Az egészségügyi minisztérium közölte,

idén nem kell lezárásokra és korlátozásokra számítani, mint ahogyan kötelező jellegű tesztelések sem lesznek.

– A pandémiának még nincs vége, azt viszont kijelenthetjük, hogy a világjárvány általános intézkedésekkel való kezelésének korszaka lejárt – idézte a felvidéki Új Szó napilap Peter Sabaka infektológust. Hozzátette, a járványhelyzet stabilizálódni látszik, ugyanis manapság mindenhol az omikron BA.5 alvariánsa terjed, ami enyhébb tüneteket okoz.

