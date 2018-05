Nem fél a KDNP a vízummentességtől

Nyolc éve juthatnak könnyített honosítási eljárással magyar állampolgársághoz a határon túli magyarok. Az állampolgárság azonban biznisz is lett - az elmúlt években már több okmányirodai ügyintézőt állítottak bíróság elé vesztegetés vádjával.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Volt aki ukrán, illetve orosz személyek magyar nyelvtudásáról állított ki papírt kenőpénzért.

A szovjet utódállamokból bűnözők ezrei vásárolhattak maguknak magyar állampolgárságot az elmúlt években. Erről már a Hír TV Célpont című műsora számolt be év elején.

Ám a visszaéléseket az Egyesült Államok megelégelte - a 2018-as választások után amerikai delegáció utazott Budapestre és közölték a magyar kormány illetékeseivel, hogy Magyarország elveszíti vízummentességét, ha nem vet véget az útlevelekkel kapcsolatos visszaéléseknek. Mindez az egyik magyar oknyomozó portál, a Direkt36 és a Washington Post közös cikkében olvasható.

Mintegy hétszázan voltak ilyenek az amerikai belbiztonsági minisztérium adatai szerint. Közülük legalább hatvanöten be is jutottak az Egyesült Államokba, többeket még most is keresnek.

A Jobbik a nemzetbiztonsági bizottság elé viszi az ügyet.

Akár jogszabály-módosításra is javaslatot tehet maga a nemzetbiztonsági bizottság, mint a területért felelős szakpolitikai grémium, én azt gondolom hogy nincs kellően szabályozva, és túl sok a kiskapu itt akár az egyszerűsített honosítási eljárás tekintetében, akár a magyarországi állampolgárság megszerzésének tekintetében, és ezt a leghatékonyabban szerintünk jogszabály-változtatással lehet eszközölni - közölte Mirkóczki Ádám, szóvivő.

A KDNP frakcióvezetője nem tart attól, hogy az útlevél-botrány miatt magyarország elveszíti a vízummentes utazás lehetőségét. Harrach Péter szerint az Egyesült Államok nem politikai kifogásokat emelt.

Én úgy érzem, hogy egyértelműen szakmai kérdésről van szó és nem politikai kérdésről. A reményünk az, hogy ez érvényes az Egyesült Államok részéről is, tehát ezt a Belügyminisztérium a saját apparátusával biztos vagyok benne, hogy meg tudja oldani - reagált Harrach Péter.

A Direkt36 szerint a magyar hatóságok már azonosították az elkövetői kört és folyamatban van a rendszer korrekciója.