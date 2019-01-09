2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

Nem érkezett válasz, sztrájkbizottságot állítanak fel

Hír TV

2019. január 9., szerda 19:50

Sztrájkbizottságot állít fel a győri Audi. A munkavállalókat érdekképviselete a Hungária Független Szakszervezet rendkívüli elnökségi értekezletén döntött erről, miután a cég vezetése nem válaszolt a szervezet bértárgyalási ajánlatára – írja az Index. A portál úgy tudja, a szakszervezet továbbra is nyitott a tárgyalásokra és írásos ajánlatot vár a béremelésről az Auditól.

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