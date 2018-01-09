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Nem emelkedik a közmunkások bére 2018-ban

Hír TV

2018. január 9., kedd 13:08

A humán tárcát a független Szabó Szabolcs kérdezte arról, hogy mennyi pluszra számíthatnak az idén az érintettek.

A válasz Pintér Sándortól érkezett. A belügyminiszter viszont arról írt, hogy egy év alatt több mint ötödével csökkent a közmunkások száma, így 2017 októberében 170 ezren voltak. A fizetéssel kapcsolatban egy olyan törvényt jelölt meg, amely alapján az idén nem kapnak béremelést a közfoglalkoztatottak.

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